Afloran discrepancias CSP y Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Afloran nuevas y preocupantes discrepancias entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por los casos de Venezuela y Cuba, que en las últimas semanas amenazan empeorar las ya de por sí difíciles relaciones entre ambos y, peor aún, de cara a la cada vez más complicada ratificación del T-MEC, que se suma al casi nulo crecimiento económico del país y a la falta de inversiones.

Las acciones emprendidas por el mandatario republicano contra el país que ilegalmente gobierna Nicolás Maduro, desde que se negó a admitir su derrota electoral, y la simpatía de la Presidenta a su colega venezolano, a lo que en horas recientes se sumó el llamado desde la Casa Blanca a instarla a reconsiderar el apoyo que México brinda a Cuba, con petróleo y recursos, podrían acelerar esos diferendos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tal como van las cosas, Alejandro Gertz Manero no sólo se quedó sin la Fiscalía General de la República, sino sin embajada en “un país amigo”, si se siguen encontrando pifias en su gestión, como la de haber tenido como “testigo colaborador” a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, que revelara cuanto sabía del contrabando de huachicol, lo dejara en libertad y ahora esa dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, le gire orden de aprehensión.

Ayer en la mañanera, la Presidenta pidió a la Fiscalía informar sobre la decisión de revertir ese beneficio otorgado por el exfiscal, a quien fuera acusado de participar en una red criminal y después de dar cuenta de lo que sabe, logró convertirse en “testigo colaborador”, tarea que se emprendió desde principios de esta semana y que ayer fue hecho público.

Con todo y presencia de Fuerzas Federales y el Plan de Paz y Justicia en Michoacán, tras las ejecuciones del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero, Bernardo Bravo, en Apatzingán, no cesan en municipios de ese estado, violencia, homicidios y extorsiones o ataques armados, como los ocurridos ayer en el que preside Grecia Quiroz, viuda de Manzo.

A causa de la debilidad que ha mostrado la actividad económica y una inflación “más fuerte de la esperada”, el Banco de México acordó recortar 25 puntos base a su tasa de interés de referencia y la dejó en 7 por ciento, al anticipar que el cuarto bimestre acabará en las mismas y confirma la preocupación que priva en diversos sectores.

Esta columna volverá a aparecer el martes 6 de enero. Felicidades en Navidad y Año Nuevo a nuestros directivos, personal, lectores y anunciantes de La Razón.