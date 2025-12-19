Morena bloquea a Guanajuato

El estado de Guanajuato que hoy gobierna Libia Dennise García Muñoz Ledo, es uno de los principales motores económicos de México, con una base productiva diversificada que incluye industrias automotriz, de autopartes, manufactura avanzada, agroindustria, logística y exportación, además de la presencia de grandes empresas nacionales e internacionales que han convertido al estado en un nodo clave del crecimiento regional y del comercio exterior. Su aportación a la economía nacional es relevante tanto por la generación de empleo como por el valor agregado industrial, lo que explica la necesidad de contar con herramientas financieras que permitan sostener la inversión pública, la infraestructura y la competitividad en el largo plazo.

Pero lo relevante hoy es que, cuando se está gestionando algo importante para sus ciudadanos, se ha topado con la postura de Morena, frente a la propuesta de endeudamiento de la entidad. La entidad gobernada por Acción Nacional está viendo el resultado de un comportamiento políticamente contradictorio respecto de su práctica nacional. En el estado, Morena está votando en contra de la deuda no por razones técnicas o financieras, sino por una lógica eminentemente política, cuando en los hechos el propio partido ha recurrido de manera sistemática al financiamiento cuando gobierna. Durante 2024 y 2025, 15 de los 23 estados gobernados por Morena, equivalentes a 65 por ciento, contrataron deuda, y adicionalmente nueve entidades bajo administraciones morenistas ya contemplan financiamiento para 2026. La deuda, en ese sentido, es un instrumento válido para Morena, cuando ejerce el poder, pero se convierte en un argumento de rechazo cuando actúa como oposición, incluso en escenarios con condiciones financieras más favorables.

Guanajuato no es el estado que más deuda solicita para 2026. De las 11 entidades que contemplan financiamiento ese año, nueve son gobernadas por Morena, una por Movimiento Ciudadano y sólo una por el PAN, Guanajuato. En ese conjunto, el estado se ubica en el cuarto lugar tanto por monto total como por financiamiento per cápita, por debajo de otras entidades que plantean montos mayores o cargas más altas por habitante, sin que en esos casos los congresos locales hayan votado en contra del endeudamiento. El análisis per cápita refuerza la idea de prudencia financiera. Para 2026, el financiamiento por habitante en Guanajuato es significativamente menor al de otras entidades: Oaxaca contempla un monto per cápita de 3,210 pesos; Nuevo León, de 2,891 pesos, mientras que Guanajuato se sitúa en 1,224 pesos.

TE RECOMENDAMOS: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS La bonita Navidad

Esta diferencia muestra que el endeudamiento propuesto es proporcional al tamaño del estado y a su capacidad económica, y no responde a esquemas agresivos o desmedidos, incluso frente a entidades con economías comparables o con menor población.

El contraste es aún más claro cuando se observa que Morena ha aprobado deuda más cara y financieramente más riesgosa en otros estados. Casos como Quintana Roo reflejan los niveles más altos de endeudamiento per cápita del país, con costos superiores a 9,200 pesos por habitante, menores márgenes fiscales y una mayor dependencia financiera. A pesar de estos factores, esos financiamientos sí fueron avalados por Morena, lo que deja clara la postura inconsistente que responde más a cálculos políticos que a criterios técnicos de sostenibilidad financiera. Deleznable por donde lo vea.

Durante 2025, Guanajuato ha continuado atrayendo inversiones relevantes de empresas nacionales e internacionales, principalmente en manufactura, automotriz y construcción, entre las que destacan Soprema, que anunció una inversión superior a 5 mil millones de pesos para establecer operaciones en el estado; las empresas japonesas Senyo y Atecs, que invertirán 20 y 11 millones de dólares, respectivamente, en nuevas plantas de autopartes; NHK Spring, con una inversión de 55 millones de dólares para una planta en Irapuato; TYW Manufacturing, de capital chino, con una inversión cercana a 50 millones de dólares y la generación de alrededor de mil empleos; Mubea, firma alemana del sector automotriz, con una nueva planta valuada en 60 millones de dólares, así como expansiones de infraestructura industrial impulsadas por American Industries y desarrollos en parques industriales del corredor industrial del Bajío. A estas inversiones se suma la presencia consolidada de empresas ya establecidas en Guanajuato, como General Motors, Honda, Mazda y otras armadoras y proveedores del clúster automotriz, además de compañías de autopartes, manufactura avanzada, logística, agroindustria y minería, incluyendo operaciones relevantes en el Puerto Interior de Guanajuato, que se ha consolidado como uno de los principales polos logísticos e industriales del país, reforzando el papel del estado como uno de los ejes productivos más importantes de la economía mexicana.

Voz en off. Totalplay recibió un espaldarazo significativo a su perfil financiero y de mercado tras el anuncio de Fitch Ratings, que elevó su calificación corporativa a ‘B’ desde ‘B-’ y mejoró la calificación de sus Notas Sénior Garantizadas a ‘B’ con recuperación ‘RR4’, así como de sus Notas Sénior no garantizadas a ‘CCC+’ con recuperación ‘RR6’, manteniendo una perspectiva estable. Este reconocimiento refleja una mejora tangible en la posición de liquidez de la compañía, menores necesidades de refinanciamiento de deuda y expectativas favorables de generación de flujo de efectivo en los próximos años. La noticia tiene un enfoque muy positivo desde la perspectiva de negocios, ya que confirma la solidez operativa y estratégica, fortalece la confianza de inversionistas y acreedores y valida la capacidad de la empresa para mantener inversiones estratégicas en expansión, infraestructura y tecnología. Además, al contar con una de las redes de fibra óptica más grandes del país, un modelo de negocio integrado de servicios de telecomunicaciones y una importante participación de mercado, se posiciona como un actor confiable y estable en el sector, ofreciendo oportunidades de crecimiento sostenido y condiciones financieras potencialmente más favorables para sus proyectos y socios comerciales...