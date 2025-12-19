“Nadie puede asegurar lo que le depare el Mundial a Leo Messi”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Lionel Messi es mucho más que un futbolista: es un fenómeno cultural, social y deportivo que ha marcado a varias generaciones. En Messi, 10 miradas sobre el 10, el sociólogo del deporte Fernando Segura analiza al ídolo argentino desde distintas perspectivas: su infancia en Rosario, su disciplina, su vida familiar, sus fracasos, su consagración y su impacto global.

El libro muestra por qué el futbol sigue siendo un lenguaje universal y cómo Messi se convirtió en un líder inspirador dentro y fuera de la cancha. Para el próximo Mundial, la figura de Messi vuelve a ocupar el centro del escenario. Éste sería su cuarto campeonato. Por ello, esta semana platicamos para La Razón con Fernando Segura M. Trejo, sobre su libro que reúne distintos artículos y enfoques sobre el astro argentino.

Fernando Segura (FS): Este libro surge de varias dimensiones que se conjugan. Por un lado, de haber cubierto el Mundial de Qatar para una serie de televisión llamada Tertulias desde Qatar, transmitida en México. Pero detrás de esa serie hay más de 15 años de investigación personal sobre Messi y casi 20 años de trabajo como sociólogo del deporte. Yo soy mexicano, pero crecí en Argentina, y viví de niño la consagración de Diego Armando Maradona en México 86, algo que me marcó profundamente. Con el tiempo, y ya desde lo profesional, pude seguir la carrera de Messi. Tras la serie, la editorial Ediciones Urano me propuso convertir todo ese trabajo en un libro.

Bibiana Belsasso (BB): Es un libro que, además, ha tenido una gran difusión internacional.

FG: Sí, se ha publicado en siete países: España, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Se estrenó el año pasado en México, pero seguimos presentándolo porque Messi sigue plenamente vigente.

Messi celebra un gol contra Venezuela en las eliminatorias mundialistas, el 4 de septiembre, en Buenos Aires. ı Foto: AP

BB: Hablas de Messi no sólo como futbolista, sino como un fenómeno integral: su disciplina, su vida, su manera de inspirar y de hacer negocios. Arrancas con su infancia en Rosario y su llegada al Barcelona, con lo complejo que fue. ¿Por qué decidiste empezar ahí?

FS: Porque cuando decidí abordar a Messi entendí que tenía que ir a su origen. Viajé a Rosario y estuve semanas haciendo trabajo de campo para entender al niño Lionel Messi: su barrio, su escuela, los clubes donde se formó. Entrevisté a entrenadores, personas que lo conocieron y al médico que inició su tratamiento hormonal. Me interesaba reconstruir cómo se forma un niño que soñaba con ser futbolista, sin saber que se convertiría en uno de los mejores de la historia.

BB: También abordas su historia personal y su relación con Antonella, su esposa, con quien ha construido una familia muy sólida.

FS: Sí, y ahí hay una diferencia notable con Diego Armando Maradona. Yo no comparo para minimizar, sino para entender. Ambos fueron genios, pero Messi tomó decisiones de vida muy distintas. Antonella es la única mujer en su vida; es una relación que viene desde la infancia. Eso habla de estabilidad emocional, de decisiones conscientes y de una familia que funciona como refugio.

BB: Maradona viene de un contexto más adverso, de pobreza extrema, mientras que Messi crece en una familia de clase media, más estructurada.

FS: Es cierto, aunque ambos tuvieron familias amorosas. En el caso de Messi, esa estructura fue clave. Su familia, su esposa y sus hijos fueron su sostén en los momentos más difíciles, sobre todo cuando fue duramente criticado por no ganar títulos con la selección argentina.

Cuando decidí abordar a Messi entendí que tenía que ir a su origen. Viajé a Rosario y estuve semanas haciendo trabajo de campo para entender al niño Lionel Messi. Me interesaba reconstruir cómo se forma un niño que soñaba con ser futbolista, sin saber que se convertiría en uno de los mejores de la historia” ı Foto: Especial

BB: ¿Cuáles dirías que fueron los momentos más críticos en su carrera?

FS: El primero, sin duda, cuando se va a Barcelona con apenas 13 años. Llega a un país desconocido, se lesiona y queda fuera de las canchas. Después, su familia regresa a Rosario y él decide quedarse solo con su padre en Barcelona, con apenas 15 años. Otro momento muy duro fueron las finales perdidas con la selección argentina y la crítica despiadada que recibió. Y, por supuesto, la salida del Barcelona, el club de su vida, que fue profundamente dolorosa.

BB: Sale del Barcelona en lágrimas, llega al PSG y, aun así, termina siendo campeón del mundo.

FG: Exactamente. No se adapta del todo a París, no es completamente feliz ahí, pero desde esa etapa se consagra campeón del mundo con Argentina. Es una historia de película.

BB: Luego viene su llegada al Inter de Miami, que muchos pensaban que sería el cierre de su carrera.

FS: Y ocurrió lo contrario. Le imprimió al equipo un ritmo y un espíritu increíbles. Ganó títulos, transformó al club y hoy lo tenemos vigente, a las puertas de su sexto Mundial.

BB: ¿Qué podemos esperar de Messi en el próximo Mundial?

FS: Nadie puede asegurarlo, ni siquiera él. Dependerá de su estado físico y de evitar lesiones. Pero hoy se le ve muy bien. Sería su sexto Mundial y Argentina es una de las grandes candidatas. Lo extraordinario es que Messi no sólo juega, inspira.

BB: Eso se nota en el equipo.

FS: Totalmente. Sus compañeros dieron la vida por él en la Copa América 2021 y en Qatar 2022. Muchos crecieron viéndolo intentar sin éxito. Messi se convirtió en un capitán inobjetable.

BB: ¿Dónde se puede conseguir el libro Messi, 10 miradas sobre el 10?

FS: En cualquier librería de México: Fondo de Cultura Económica, Gandhi, El Sótano y plataformas en línea. Si no está en vitrina, lo pueden pedir en linea y llega en uno o dos días.

BB: Finalmente, ¿cómo ves el Mundial que viene?

FS: Será el más grande de la historia: más equipos, más sedes y organizado por tres países. Es una expansión del futbol como negocio, pero también como fenómeno cultural. Va a ser un Mundial con mucho ruido: emociones, alegrías, decepciones. El futbol sigue siendo un lenguaje universal.

Messi, 10 miradas sobre el 10

Editorial: Tendencias

Precio: 325 pesos

Messi, 10 miradas sobre el 10 ı Foto: Especial

Quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis lectores, que se han tomado el tiempo para acompañarme a lo largo de este año. Les deseo mucha salud, amor, trabajo y armonía. Estaremos unos días de vacaciones, pero nos reencontramos en este espacio el próximo lunes 5 de enero del 2026.