La economía informal (1/3)

Según la Medición de la Economía Informal, presentada recientemente por el Inegi, en 2024 la misma aportó el 25.4% del PIB. ¿Mucho o poco? Analicemos lo sucedido en los últimos 10 años, entre 2015 y 2024.

En 2015 la economía informal aportó el 22.8% del PIB, 0.2 puntos porcentuales menos que en 2014, el 0.87%. En 2016 contribuyó con el 22.6%, 0.2 puntos porcentuales menos que en 2015, el 0.88%. En 2017 participó con el 22.8%, 0.2 puntos porcentuales más que en 2016, el 0.88%. En 2018 contribuyó con el 22.8%, igual que en 2017. En 2019 aportó el 23.3%, 0.5 puntos porcentuales más que en 2018, el 2.19%. En 2020 contribuyó con el 22.2%, 1.1 puntos porcentuales menos que en 2019, el 4.72%. En 2021 participó con el 24.0%, 1.8 puntos porcentuales más que en 2020, el 8.11%. En 2022 contribuyó con el 24.4%, 0.4 puntos porcentuales más que en 2021, el 1.67%. En 2023 aportó el 24.7%, 0.3 puntos porcentuales más que en 2022, el 1.23%. En 2024 contribuyó con el 25.4%, 0.7 puntos porcentuales más que en 2023, el 2.83%.

Entre 2019 y 2024, durante los primeros seis años de la 4T, la aportación al PIB de la economía informal pasó del 23.3% al 25.4%, un aumento de 2.1 puntos porcentuales, el 9.01%, con una clara tendencia al alza a partir de 2021, al pasar del 22.2%, en 2020, al 25.4% en 2024, aumento de 3.2 puntos porcentuales, el 14.41%.

En promedio anual, durante el sexenio de Fox (2003, no hay información previa, a 2006), la aportación de la economía informal al PIB fue del 23.13%. A lo largo del gobierno de Calderón (2007 a 2012), fue del 23.25%. Durante el sexenio de Peña Nieto (2013 a 2018), fue del 22.90% (la menor de los cuatro sexenios). A lo largo del gobierno de López Obrador fue del 24.00% (la mayor). Promedio anual 2003 – 2024: 23.32%.

Para los últimos 10 años (2015 a 2024), la aportación de la economía informal al PIB, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, excluyendo a México (que es miembro), fue del 17.50% en promedio anual, 6 puntos porcentuales menos que en México (en donde fue del 23.50%), el 25.53%. En los países de América Latina, nuevamente haciendo de lado a México, fue del 37.50%, 14 puntos porcentuales más que en México, el 54.84%. Por último, en los Estados Unidos y Canadá, los otros dos integrantes, junto con México, del T-MEC, fue del 9.25% (8.00% en Estados Unidos y 10.50% en Canadá), 14.25 puntos porcentuales menos, el 60.64%.

En México la economía informal (que en 2024 aportó el 25.4% del PIB), se divide en dos grupos: el del sector informal (que aportó el 14.5%), compuesto por los negocios no constituidos formalmente, y el de las otras modalidades de informalidad (que aportaron el 10.9%), compuestas por quienes trabajan, de manera informal, sin acceso a la seguridad social y prestaciones laborales, en empresas formales. Ya veremos, en el próximo Pesos y Contrapesos, cómo han evolucionado, en cuanto a su crecimiento, estos dos sectores de la economía informal.

En cuanto a la ocupación, en 2024 el 45.6% de la población ocupada trabajó en el sector formal de la economía y el restante 54.4% en la economía informal: 28.1% en el sector informal y 26.3% en las otras modalidades de informalidad. Promedio anual, 2015 – 2024. Sector informal: 27.12%. Otras modalidades de informalidad: 27.56%.

Continuará.