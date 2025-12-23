La economía informal (2/3)

Vimos, en el anterior Pesos y Contrapesos, que en 2024 la economía informal aportó el 25.4% del PIB: 14.5% el sector informal (población ocupada que trabaja en negocios no constituidos formalmente), y 10.9% las otras modalidades de informalidad (población ocupada que trabaja, informalmente, en negocios formales). Ahora vamos a ver cómo se comportó, en los últimos 10 años (2015 – 2024), el crecimiento de la economía informal, del sector informal, y de las otras modalidades de informalidad.

Crecimiento de la economía informal: 2015, 1.0%; 2016, 1.1%; 2017, 1.2%; 2018, 1.9%; 2019, 2.3%; 2020, menos 11.5%; 2021, 12.9%; 2022, 4.0%; 2023, 2.1%; 2024, 4.3%.

Crecimiento del sector informal: 2015, 1.2%; 2016, 1.4%; 2017, 0.3%; 2018, 2.2%; 2019, 2.1%; 2020, menos 11.7%; 2021, 15.9%; 2022, 3.9%; 2023, 3.2%; 2024, 7.4%.

Crecimiento de las otras modalidades de informalidad: 2015, 0.8%; 2016, 0.9%; 2017, 2.2%; 2018, 1.5%; 2019, 2.6%; 2020, menos 11.4%; 2021, 9.8%; 2022, 4.0%; 2023, 0.9%; 2024, 0.8%.

Para darnos una idea del papel que juega la economía informal comparemos, para los últimos 10 años, su crecimiento con el de la formal.

2015: crecimiento de la economía formal, 3.2%; de la informal, 1.0%. 2016: economía formal, 2.0%; informal, 1.1%. 2017: economía formal, 2.1%; informal, 1.2%. 2018: economía formal, 2.0%; informal, 1.9%. 2019: economía formal, menos 1.1%; informal, 2.3%. 2020: economía formal, menos 7.5%; informal, menos 11.5%. 2021: economía formal, 4.2%; informal, 12.9%. 2022: economía formal, 3.6%; informal, 4.0%. 2023: economía formal, 3.4%; informal, 2.1%. 2024: economía formal, 0.5%; informal, 4.3%.

En 2024 la economía formal creció 0.5% y la informal 4.3%, 3.8 puntos porcentuales más, el 760.00%. ¿Hasta qué punto la economía informal se está convirtiendo en una válvula de escape para eliminar presiones ocasionadas por el menor crecimiento de la formal? En 2023 la economía formal creció 3.4% y 0.5% en 2024, 2.9 puntos porcentuales menos, el 85.29%. En 2023 la economía informal creció 2.1% y 4.3% en 2024, 2.2 puntos porcentuales más, el 104.76%. La economía formal pierde dinamismo, la informal lo gana. ¿Bueno o malo?

Para responder hay que tener en cuenta todo lo que depende del crecimiento de la economía: (i) la producción de bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, variable con la que se mide el crecimiento; (ii) la creación de empleos y la generación de ingresos, ya que para producir alguien debe trabajar y a quien trabaja se le paga por hacerlo; (iii) el bienestar de las personas, que en buena medida depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar, para lo cual hay que participar en la producción de bienes o servicios.

Todo lo anterior, que desemboca en el bienestar, depende del crecimiento de la economía, y lo que menos importa, en términos de crecimiento, es dónde se genera el crecimiento, si en la economía formal o en la informal, mucho menos si ésta es la válvula de escape que elimina las presiones ocasionadas por el menor crecimiento de la economía formal, tal y como pasa en México.

Continuará.