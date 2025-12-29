Calentamiento global deja al planeta en números rojos

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Acuerdo de Paris para frenar el aumento de las temperaturas del planeta pende de un hilo si no se actúa con más firmeza y de manera inmediata.

El Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido advierte que 2026 será uno de los años más calurosos del que se tenga registro desde 1850. Esto causado principalmente por la concentración de gases que atrapan el calor y calientan el planeta, lo que se conoce como el efecto invernadero.

Según los datos del Servicio Meteorológico inglés, se van a registrar temperaturas de 1,4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Una constante que acerca cada vez más al planeta a la cifra fijada en el Acuerdo de Paris de 1.5 grados centígrados.

La Organización de las Naciones Unidas puntualiza que para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, las emisiones de gases de efecto invernadero deben alcanzar su máximo a más tardar en 2025 y disminuir un 43 por ciento para el año 2030.

Las cifras hablan por si solas pero no se quedan en el papel. Los efectos del calentamiento global ya están haciendo estragos en el planeta provocando, por ejemplo, fenómenos meteorológicos más extremos.

Cada vez son más comunes las imágenes de inundaciones que destrozan poblados enteros y dejan una estela de muerte a su paso por las ciudades.

Así sucedió en España, cuando una gota fría conocida también como una depresión aislada en niveles altos (DANA) a finales del 2024, arrasó la comunidad de valencia y dejó más de 200 muertes a su paso, provocado también por la pésima gestión de la emergencia por parte del gobierno valenciano.

El 2025 fue un año de casos climatológicos extremos en Europa: inundaciones, olas de calor mortales, sequías, incendios y otros fenómenos naturales que muestran como el calentamiento global está transformando la temperatura del planeta y generando estas actividades extremas de la naturaleza.

Un estudio del la Universidad Imperial de Londres concluye que el cambio climático fue el responsable de más de la mitad de las 24,400 muertes provocadas por las intensas olas de calor en Europa.

Los científicos son claros al respecto y advierten que estos fenómenos naturales cada vez más extremos formaran parte de la normalidad si no se avanza para frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

La politica también forma parte de este cumulo de variantes para que no se avance en el cuidado del medio ambiente. Hay gobiernos, sobre todo de extrema derecha, que niegan el calentamiento global y han echado para atrás medidas que se estaban haciendo para limitar la emisión de gases contaminantes.

Ante este panorama, Naciones Unidas y otras organizaciones ambientalistas exigen un cambio radical en el rumbo de las políticas ambientales para frenar el calentamiento global y asegurar el futuro del planeta porque estamos en grave riesgo