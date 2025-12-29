Lo que el año se llevó

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Termina 2025 y con él se van muchas esperanzas para nuestro país. Temas que quedan pendientes en la agenda del Gobierno en turno y que tendrán que abordar sí o sí en el año que está por comenzar.

De todos los escándalos que se vivieron en el séptimo año de la Cuarta Transformación —como ellos mismos lo llamaron e incluso lo celebraron— y del actual Gobierno, existen tres que todavía darán mucho de qué hablar en 2026.

El primero, sin duda, la terrible violencia e inseguridad que sigue padeciendo nuestro país. Hace un par de semanas le platicaba en este mismo espacio que México es el cuarto país más peligroso del mundo y los países que encabezan la lista están en guerra.

También es el segundo peor lugar para ejercer el periodismo, tan sólo detrás de Palestina, que igual se encuentra en guerra. Con eso le digo todo.

A pesar de las detenciones, los aseguramientos y los decomisos que se han dado al crimen organizado, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal para “pacificar al país” está fracasando.

Y es que no han podido entender que los delitos que siguen afectando al ciudadano de a pie son los asaltos, los robos —muchos de ellos con violencia— los asesinatos, las violaciones, los feminicidios, las extorsiones, etcétera… ése es el tipo de delitos de alto impacto que permea en la sociedad y que no se han podido erradicar en casi ninguno de los estados del país.

El segundo, y prácticamente va junto con pegado, son las desapariciones. Desde su llegada al poder, el Gobierno prometió que a la brevedad iba a dar a conocer la cifra actualizada de desaparecidos en el país para poder construir una estrategia que atendiera de raíz el problema.

Al día de hoy, no se conoce esa cifra. El asunto ha escalado tanto que la propia Organización de las Naciones Unidas se pronunció ante el tema. La ONU advirtió impunidad, investigaciones poco claras e ineficientes y hasta complicidad por parte de algunas autoridades en casos de desapariciones forzadas en México.

Un informe del organismo apuntó a que existen diversos vínculos entre grupos del crimen organizado y autoridades estatales para que no se avance en las investigaciones de personas desaparecidas.

Con datos del Inegi y la FGR, existen 133 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, así como 72 mil cuerpos aún sin identificar en morgues y fosas comunes, revelando una crisis forense brutal que se agudiza día con día.

El tercero y último de estos escándalos es, sin duda, el falso discurso de austeridad republicana y pobreza franciscana de Morena. El mismo que pregonaba su “líder moral”, Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido toda una burla para los funcionarios de la actual administración.

Éste fue el año donde los morenistas se descararon, se retrataron de cuerpo completo, se exhibieron y dejaron ver su lujosísima vida, sus costosos gastos y sus derroches excesivos.

Lo anterior, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por dejarles claro que siempre tienen que predicar con el ejemplo y conducirse con austeridad y sencillez.

Sin duda habrá muchos temas más de los que podamos platicar el próximo año, pero por el momento, querido lector, este Duende le manda un muy fuerte abrazo con mis mejores deseos para usted y los suyos.

Que 2026 venga lleno de salud, dinero, prosperidad y amor.

Basta por hoy, pero recuerde que yo… regresaréeeeeeee!!!