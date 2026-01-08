AFAC modelo 4T

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La salida del general Miguel Enrique Vallín de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se acompañó de copiosos señalamientos por corrupción (cobro de cuotas y sobornos para agilizar certificaciones, revalidaciones de licencias y autorizaciones) aunque la tónica de su gestión fueron también trámites engorrosos y obstáculos para aerolíneas y grupos aeroportuarios, así como extrema lentitud en resolver la primera vez que el actual régimen de México perdió la Categoría Uno otorgada por la Federal Administration Aviation (FAA).

Pero a la salida de Vallín pervive “el vallinismo” menos en la dirección de aeropuertos de Maricruz Hernández García.

Dicha dirección de aeropuertos en la AFAC es fundamental para que la FAA, al mando de Bryan Bedford, resuelva a favor de México y se levante la prohibición de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Estados Unidos y se permita que retome esos destinos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prohibición que el gobierno de Donald Trump colocó en represalia a la supuesta política de aviación que ordenó el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador. Una sanción equivalente a perder por segunda ocasión la Categoría Uno de Aviación.

Pero, al parecer, por los testimonios de empleados y trabajadores de la AFAC, a Hernández García le tiene muy sin cuidado la urgencia de resolver el espinoso asunto con Estados Unidos, pues lo suyo, lo suyo, es mantener su minifeudo: su esposo, Ismael Arrieta Velázquez, trabaja para el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (¿no es ello conflicto de intereses?), con el que tiene un hijo, Ángel Aaron Arrieta Hernández… quien actualmente trabaja en el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), aunque en el 2023 trabajó en la AFAC.

Adivine en dónde trabajó el joven Ángel Arrieta Hernández. Sí, en la dirección de aeropuertos AFAC reportándole a su mamá, ya entonces directora.

Todo en familia. Vaya, el modelo típico 4T.

Pero su mamá tuvo que cambiar de chamba al junior pues era ostensible que podía llegar tarde, o hacer oficios de comisiones a las que asistía. Pero para evitar enojos familiares, entró a la dirección de aeropuertos la pareja de su vástago, Jeimi Dinora López León. La nuera consentida —a diferencia del común de los empleados— puede llegar tarde sin enfrentar regaños ni descuentos de salario por impuntualidad, pues suele llegar junto con su suegra al trabajo.

La nuera (jocosamente denominada por sus colegas como Footnote Daughter-in-law) también goza de comisiones fingidas para cumplir misiones inexistentes para tomarse unos días de descanso sin perder sus días oficiales de vacaciones. Bueno, es sabido que Dinora López ha tenido el privilegio de recibir cursos de especialización en el extranjero por la FAA, sin tener visa, experiencia o conocimiento del idioma inglés; sólo por su relación con la directora... misma a la que se le señala de sobajar y maltratar subordinados, a quienes les impide pedir vacaciones cuando lo deseen o salir de emergencia por cuestiones personales.

El actual director de la AFAC, el general Emilio Avendaño García, probablemente aún no percibe tales situaciones que, por ejemplo, entorpecen la autorización de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Toluca al mando del almirante José Carlos Vera Vidal. O no se ha percatado que Hernández García suele presumir el uso que “le facilita” algún grupo aeroportuario al tiempo que obliga a sus subordinados a participar en las marchas y concentraciones oficialistas so pena de levantarle acta administrativa a quien “no coopere con la causa”.

¿Es así como la AFAC busca recuperar nuevamente la Categoría Uno para la autoridad aérea federal? Pues a ver qué pasa.

AIFA eleva 12% pasajeros en 2025. La nueva es que al cierre del año pasado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue la plataforma para el traslado de 7 millones 56 mil 219 pasajeros, es decir, un aumento de 12% en relación al número de pasajeros de 2024. La estación aérea a cargo del general Isidoro Pastor, pese al golpe que significó la suspensión de vuelos hacia Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los aeropuertos para vuelos nacionales más importantes del país, el sexto para ser precios, o sea, por debajo del movimiento registrado en Cancún y arriba del aeropuerto de Mérida… estos dos manejados por el Grupo Asur de Fernando Chico Pardo.

Es decir, que el AIFA ha encontrado su nicho de mercado en la zona norte y oriente del Valle de México y de entidades vecinas en las rutas hacia y desde Cancún y Tulum.

AICM, a pesar de todo, 3° más puntual del mundo. Y a pesar de las intensas obras de remodelación de la terminal 1 y 2, así como de las áreas de pistas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue el tercero a nivel mundial con el mejor nivel de puntualidad por segundo año consecutivo conforme a la medición de la consultoría global Cirium. El hub de México, a cargo del almirante Juan José Padilla, sólo estuvo detrás de los aeropuertos Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y del Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Arabia Saudita.

Y es en esta ocasión que el AICM obtuvo una puntualidad en vuelos de salida de 86.55% en la categoría de grandes aeropuertos, superando el resultado de 2024, de 84.04%, y alcanzó la misma posición.

Las trampas de Omini Printer. ¿Y quién grilló a la empresa japonesa Sharp Electronics en el pasado concurso de la Comisión Federal de Electricidad para dotarle de impresoras y equipo de fotocopiado? Pues ya salió el peine que habría sido la ganadora del concurso, Omini Printer, que representa Francisco Orendain, la que le jugó sucio a la firma que a nivel global encabeza Jun Ashida.

Vaya manera de competir a la mala. Ya le contaré detalles.