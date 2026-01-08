El derecho internacional y su papel actual

Con la captura de Maduro por parte de Estados Unidos han surgido debates sobre la legitimidad de esta acción en contraposición a la soberanía de un Estado, como es el caso de Venezuela. Por otro lado, también está la discusión sobre cómo este tipo de sucesos van creando tensiones geopolíticas en la región y la posibilidad de que exista o no una nueva forma de interpretar las normas internacionales.

Primero hay que tener claro que las normas de las que estamos hablando en esta ocasión se conocen como Derecho Internacional Público (DIP) y autores como César Sepúlveda y Ricardo Méndez Silva lo definen precisamente como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estados o sujetos de derecho de la comunidad internacional. Hay autoras como Eva Díez Peralta que incorporan la perspectiva de género a estas definiciones estableciendo que este conjunto de normas, además de regular las relaciones, también hacen valer los derechos humanos y derechos de las mujeres. Es decir, el DIP también cuenta con un componente clave para la protección de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

Estas normas han sido tan importantes a lo largo de los años porque procuran la paz internacional a través de tratados, resoluciones y organismos que trabajan para proteger a las poblaciones de abusos y crímenes de lesa humanidad (estas normas son conocidas como Derecho Penal Internacional, considerada una rama del Derecho Internacional Público), como atender problemas como el cambio climático, las migraciones masivas, hasta la falta de derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Desde el inicio de su historia, el derecho internacional ha presentado complejidades que hoy en día siguen sin ser completamente resueltas en la práctica. Más allá de las posturas políticas que pueda desencadenar la detención de Nicolás Maduro, hay que plantearnos cómo se podría equilibrar la soberanía de un país con sus obligaciones internacionales de proteger la paz y los derechos humanos. El DIP es un sistema perfectible y eso conlleva ventajas y desventajas: la desventaja es que hay vacíos, como en todas las normas. La ventaja: es que se puede mejorar. La pregunta es ¿cómo debería hacerse?

Si el acuerdo común de todos los países es convivir bajo el respeto y la justicia, sería importante reforzar los mecanismos de cooperación ya existentes. En la práctica es mucho más complejo si tomamos en cuenta los intereses políticos y económicos, pero esto demuestra que, en este mundo en el que vivimos, el derecho internacional sigue siendo indispensable y existe una urgencia real de reforzar herramientas que permitan resoluciones más pacíficas.