Justifica Gobierno enviar petróleo a Cuba

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al tiempo que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la incautación en el Atlántico Norte de un barco con bandera rusa que zarpara con petróleo de Venezuela, el gobierno justificó el envío de crudo de México a Cuba que, ante la situación que priva en aquel país, el nuestro se convirtiera en su principal proveedor, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “es el que se le ha enviado históricamente”.

Después de que el Financial Times revelara el alza en las exportaciones de crudo mexicano a Cuba, que ayudó a ésta a enfrentar la reducción de petróleo que anteriormente recibía de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, su traslado y juicio en Estados Unidos por las acusaciones de liderar una red de tráfico de drogas y terrorismo, la situación empeorará en la isla, donde se registran apagones masivos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, declaró que se tiene un proceso triple de apoyo a Venezuela: la estabilización de ese país para evitar el colapso institucional y garantizar un mínimo de orden; la recuperación que asegure que Occidente tenga acceso a los mercados y la transición. Al mismo tiempo que su país mantendrá el control del flujo de crudo venezolano.

En ese sentido, como parte de la negociación con EU, dijo que Venezuela —cuya presidencia está hoy en manos de quien era la vicepresidenta, Delcy Rodríguez— ha pedido que el petróleo incautado al buque con bandera rusa forme parte de la negociación con Washington para que éste tome, entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, controle su venta y supervise el destino de esos fondos.

Reprocha el senador panista Ricardo Anaya que el expresidente López Obrador haya salido a defender a Maduro y no dé la cara a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, del que su hijo Gonzalo López Beltrán fuera “supervisor honorífico”, tras de que la mayoría de Morena y sus aliados frustraron que se discutiera ese caso en sesión de la Permanente.

Y como el guinda y los suyos aprobaron que sólo se discutiera el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el excandidato presidencial panista dijo que no importaba la opinión de AMLO sobre Venezuela y su apoyo al dictador de ese país, sino que explicara la ineptitud y corrupción de su gobierno en la rehabilitación de ese tren.

>>POR fin le encontraron una embajada al exfiscal general, Alejandro Gertz Manero y un país, Gran Bretaña, que lo aceptara, luego de que el Senado apruebe la propuesta presidencial como lo anunciara ayer en su mañanera.

“Renuncia” la fiscal regional en la Zona Sur de Veracruz, Karla Díaz, quien acusara al reportero policiaco Rafael León Segovia de “terrorista”, a quien impuso un año de prisión domiciliaria, lo que mereciera críticas de periodistas de esa entidad y del resto del país.