La 4T norteña de Mijes

Se hizo sentir en todo Nuevo León. Y es que en esta temporada tan importante para las familias, lo que le toca al gobierno no sólo son festejos y adornar bonito, lo que le toca es brindar garantías de paz.

Es por eso que el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes puso el ejemplo de lo que se puede hacer para que el pueblo que representa pase unas mejores fiestas, y con esto me refiero a darle mayor seguridad. Así es, en el pasado mes de noviembre Mijes entregó la División Blindada, una estrategia de seguridad enfocada a fortalecer las tareas de seguridad municipal, y con ello meter más orden, inspirar respeto y proteger al pueblo con una visión preventiva y no violenta, así se cumple su compromiso de fortalecer la paz de su municipio.

Y ya que hablamos de cariño. No se puede dejar de mencionar que para que el pueblo que representa pueda estar al corriente con sus obligaciones, les otorgó 15% de descuento en predial, 50% en rezago y 100% en recargos. Dicen que no hay mejor cariño que el que se hace sentir en el bolsillo, y en este caso, bien por el promotor de la 4T norteña, Andrés Mijes, que con estas acciones ayuda a cumplir y a aliviar el gasto de la cuesta de enero. Por cierto, es gracias a este tipo de acciones que se pueden implementar políticas públicas y estrategias de alto impacto, como las más de 11 mil becas entregadas a jóvenes de preparatoria… no por nada le dicen a Escobedo la capital de la transformación en todo Nuevo León.

Hablando de cosas buenas. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su habitual conferencia matutina que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 el delito de homicidio doloso disminuyó en el país 40%, o lo que es lo mismo, 34 homicidios menos por día. Este resultado es gracias a la estrategia de seguridad que da resultados, y obviamente a la buena coordinación entre las áreas de seguridad y de procuración de justicia. Esto lo dio a conocer junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa y Marina y de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien fue su anfitriona.

Otra buena noticia. Es lo que dio a conocer en la misma conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre los avances en las investigaciones que están relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las cuales han derivado en diversas detenciones de presuntos implicados. Todavía el pasado 9 de diciembre detuvieron en aquel estado a Gerardo “N”, quien fungía como colaborador de una célula dedicada a reclutar internos de centros de adicciones para ser usados como distribuidores de drogas o sicarios. En pleno 24 de diciembre detuvieron a una persona de nombre Alejandro Baruch “N”, alias KOZ, en acciones coordinadas entre elementos federales y estatales. Como pueden ver, el compromiso de cero impunidad se va cumpliendo.

La última… El miedo no anda en burro, o por lo menos así lo dejó ver Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur de Veracruz encargada del caso del periodista policial Rafael León Segovia, a quien acusó y sentenció por terrorismo. Su salida se da en medio de fuertes cuestionamientos por la gravedad de los delitos, incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que no había precedente en el país sobre una acusación por ese delito. Bueno, hasta Rocío Nahle, “gobernadora” de Veracruz, tuvo que declarar que no había terrorismo en el estado. Por lo pronto, no se sabe si renunció o la renunciaron. Pero de que el miedo no anda en burro, no anda.

…y nos vamos.