Donald Trump sigue amenazando al mundo y ahora va por Groenlandia

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ante medios de comunicación que quiere controlar Groenlandia por su posición geográfica y sus riquezas, “les guste o no” a los ciudadanos groenlandeses y a Dinamarca.

El mandatario estadounidense aseguró que si su país no controla Groenlandia, Rusia o China tomaran el control de la isla y por ello insiste en llegar a un acuerdo por las buenas o por las malas con Dinamarca.

En respuesta, los partidos políticos de Groenlandia emitieron un comunicado donde aseguraron que sus ciudadanos no quieren ser ni estadounidenses ni daneses, quieren ser groenlandeses y el futuro de la isla debe ser decidido por la población.

Un empujón más hacia la búsqueda de la independencia que se podría establecer mediante un referéndum.

Ante este panorama, en Europa ya se debate un plan para responder a las amenazas de Trump, aunque siempre en beneficio de Estados Unidos. Los líderes europeos barajan la posibilidad de desplegar fuerzas militares en Groenlandia para repeler las supuestas intenciones chinas y rusas de hacerse del territorio.

El bloque europeo quiere enviar tropas de la Alianza Atlántica para disuadir cualquier intento de Rusia y China; sin embargo, los líderes europeos saben que el envío de tropas también puede frenar el deseo estadounidense de hacerse de Groenlandia.

Lo cierto es que Donald Trump no ha descartado una intervención militar y es en ese plano donde la incertidumbre en Europa crece con el paso de los días y ante las acciones estadounidenses que ya han violado el Derecho Internacional y la Carta de la Naciones Unidas.

Aún queda por resolver como actuarían los miembros de la Organización del Tratado del Atlantico Norte si Estados Unidos decide utilizar la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró que cualquier intento por la fuerza de Estados Unidos de hacerse con el territorio danés marcaría el final de la alianza militar de la OTAN.

En medio de toda esta polémica por el control de la isla, el Departamento de Defensa de Dinamarca confirmó que los soldados daneses están obligados a repeler cualquier intento de invasión por parte de una fuerza extranjera sin necesidad de esperar órdenes, según una directiva militar de 1952.

La instrucción formal de alto nivel militar fue emitida tras el ataque de la Alemania nazi contra Dinamarca en abril de 1940, cuando las comunicaciones se colapsaron y las unidades militares no supieron cómo responder ante la falta de información.

Por ahora, es incierto el futuro de Groenlandia, pero el dictador Trump ya ha demostrado que puede romper las reglas con ínfulas de grandeza imperialista y neocolonial que han dejado al mundo sin palabras ante las más recientes amenazas a otros países americanos como México, Cuba y Colombia.

Ahora será Europa quien deba responder ante la insistencia estadounidense de conquistar un territorio europeo y un miembro activo de la OTAN o ¿serán pasivos cuando vayan cayendo uno por uno?.