Empleo formal (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Cerramos 2025 con 22 millones 517 mil 076 empleos formales, registrados en el IMSS, un máximo histórico sin mucho mérito. Salvo situaciones de emergencia, como la del Covid en 2020 (ese año se perdieron 647 mil 710 empleos formales), lo normal es que el empleo formal aumente, como ha sucedido desde 2021, registrándose año tras año máximos históricos.

La pregunta es si aumenta lo suficiente para que toda la población económicamente activa (PEA), encuentre un empleo formal.

La PEA está integrada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada (PO). Si no lo encuentran, y siguen buscando, se vuelen población desocupada (PD). Los que dejan de buscarlo se vuelven población económicamente inactiva (PEI) dividida en dos. No disponible: si les ofrecen un trabajo no lo aceptan. Disponible: si se los ofrecen sí lo aceptan.

El aumento anual de la PEA es de 1 millón 200 mil personas, que deberían encontrar trabajo en el sector formal, por todo lo que ello implica, desde seguridad jurídica, pasando por mayor productividad, hasta prestaciones. ¿Cuántos nuevos empleos formales se crearon en 2025? Según los reportes del IMSS, 278 mil 697, el 23.22% de los que deberían haberse creado, muestra del poco dinamismo de la economía formal en lo que a creación de empleos se refiere, algo que no fue privativo del 2025.

Ésta fue la creación de empleos formales de 2019 a 2025, a lo largo de los primeros siete años de la 4T. 2019: más 342 mil 078, 48.24% menos que en 2018. 2020: menos 647 mil 710, 289.35% menos que en 2019. 2021: más 846 mil 416, de los cuales 647 mil 710 fueron los que se recuperaron de la pérdida del 2020 y solamente 198 mil 706 fueron nuevos empleos, que son los que cuentan para el cómputo. 2022: más 752 mil 748, 278.82% más que en 2021. 2023: más 651 mil 490, 13.45% menos que en 2022. 2024: más 213 mil 993, 67.15% menos que 2023. 2025: más 278 mil 697, 30.24% más que en 2024. Promedio: 348 mil 245. Total: 2 millones 437 mil 712.

Si la PEA aumenta cada año en 1 millón 200 mil personas, entre 2019 y 2025 deberían haberse creado 8 millones 400 mil nuevos empleos formales. Se crearon 2 millones 437 mil 712, 29.02% del total.

Dado que todavía no tenemos la información completa de ocupación y empleo para 2025 (falta la correspondiente a diciembre, que el Inegi publicará el 26 de enero), centro la atención en el 2024.

En 2024 la PO sumó (según la información del Inegi), 59 millones 487 mil 546 personas. En el sector formal participaron (según los registros del IMSS), 22 millones 238 mil 379. Haciendo la resta tenemos que, en el sector informal, la PO sumó 37 millones 249 mil 167 personas. En el sector formal trabajó el 37.38%. En el informal el 62.62%.

¿Cuál es la causa, en el caso concreto de México, de la falta de dinamismo de la economía formal para crear empleos suficientes? La respuesta la tenemos que empezar a buscar en la respuesta a esta otra pregunta: ¿Qué tan difícil, desde el punto de vista de los trámites burocráticos (¿cuántos son realmente necesarios?, y necesarios, ¿para qué?), y qué tan caro, desde el punto de vista pecuniario (¿qué porcentaje de lo desembolsado es mordidas, sin las cuales no se avanza?), resulta crear empleos formales en la economía mexicana?

Parte de la respuesta la tenemos en Business Ready Index 2025, del Banco Mundial. Continuará.