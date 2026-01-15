Discrepan CSP y Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A pesar de las aparentes relaciones telefónicas de respeto, arrecian las discrepancias entre la Presidenta de México y el de Estados Unidos acerca del futuro del T-MEC y, también, por informaciones periodísticas en ese país acerca de que en reuniones de funcionarios de alto nivel del Gobierno republicano se hayan discutido las “exigencias insostenibles” de Donald Trump de detener a políticos de Morena vinculados al crimen organizado.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo respondió que aunque su homólogo estadounidense considera “irrelevante” el acuerdo trilateral comercial con México y Canadá, son los empresarios estadounidenses quienes más defienden éste por los beneficios mutuos y la profunda integración económica de la región, y que acerca de lo publicado por The Wall Street Journal, el tema de los narcopolíticos morenistas nunca se ha tocado en las mesas de trabajo con EU, ni en las reuniones del acuerdo y entendimiento que se tuvo con ese país, ni en llamadas que han sostenido.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En pleno arrecio de opiniones contradictorias acerca de la reforma electoral, cuyas conclusiones de la Comisión Presidencial entregadas ayer a la titular del Ejecutivo federal, destaca la de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que rechaza que el Gobierno deba dirigir las elecciones y se ponga fin a la autonomía del INE, como lo propone el responsable de aquélla, Pablo Gómez.

Otra, es la del diputado federal del PT, coordinador de su bancada, Reginaldo Sandoval, quien advirtió que esa reforma dependerá no de lo que resuelva la 4T, sino de su partido y del Verde, porque son 500 diputados, que para una reforma constitucional se requieren 335 y Morena sólo tiene 253, por lo que sin sus aliados no se aprobaría.

Una vez más, la Presidenta Sheinbaum defendió en la mañanera el envío “por decisión soberana” de petróleo a Cuba y, como lo hizo en el caso de Venezuela, ofreció la mediación de México para un diálogo entre representantes de la isla y EU por las discrepancias entre ambos, sin que en el caso del país sudamericano lo fuera.

La Presidenta no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos que será del 19 al 23 de este mes, al que en su representación asistirá Alicia Bárcena, titular de la Semarnat.

Enésimo jalón de orejas desde Palacio Nacional a la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, por haber maniobrado contra el rector de la Universidad Autónoma de ese estado, José Alberto Abud, al ordenar su encarcelamiento y destituirlo para designar a una allegada. Éste fue liberado, pero continuará un proceso en su contra, tras su aprehensión ilegal y arbitraria, que su abogado buscará echar abajo.