Empleo formal (2/2)

En México el 63% de la población ocupada trabaja en el sector informal de la economía y el restante 37% en el informal.

¿Cuál es la causa del poco dinamismo de la economía formal para crear empleos suficientes?, pregunta ligada a esta otra: ¿qué tan oneroso (desde el punto de vista del tiempo y el dinero que hay que aportar para conseguir los permisos que exige el gobierno para abrir, operar y liquidar un negocio), resulta crear empleos formales? A más tiempo y más dinero, más oneroso, y menor creación de empleos formales. A menos tiempo y menos dinero, menos oneroso, y mayor creación de empleos formales. ¿Cómo andamos en estas materias? Parte de la respuesta la encontramos en el Business Ready 2025, del Banco Mundial, compuesto de 10 variables reunidas en tres grupos.

Variables: entrada al mercado, ubicación de la empresa, servicios de utilidad (agua, electricidad, conectividad, Internet), empleo, servicios financieros, comercio internacional, tributación, resolución de disputas, competencia de mercado e insolvencia empresarial. Además, se consideran tres temas transversales: adopción digital, sostenibilidad ambiental y cuestiones de género​.

Grupos. Primero, relacionado con el marco regulatorio de las actividades empresariales: analiza las normas y regulaciones que afectan a las empresas. Segundo, relacionado con los servicios públicos necesarios para actividades empresariales: evalúa las infraestructuras y servicios gubernamentales que apoyan la producción, distribución y oferta de bienes y servicios. Tercero, relacionado con la eficiencia operacional de las empresas: califica la facilidad con la que las empresas pueden cumplir con las normativas gubernamentales y utilizar los servicios públicos necesarios para sus actividades. ¿Qué posición ocupa México entre las 101 naciones consideradas y qué calificación obtiene en escala de 0 a 100?

Primer grupo, marco regulatorio: posición 38/101 y calificación 69.54/100. Promedio mundial: 66.32. Mexico por arriba.

Segundo grupo, servicios públicos: posición 36/101 y calificación 64.18/100. Promedio mundial: 53.97. México por arriba.

Tercer grupo, eficiencia operacional: posición 78/101 y calificación 52.45/100. Promedio mundial: 60.03. México por debajo.

En términos relativos, comparándonos en calificaciones con otros países, los resultados no son tan malos (lo cual quiere decir que son malos, pero no tan malos), momento de recordar que mal de muchos, consuelo de tontos y que, en tierra de ciegos, el tuerto es rey.

En términos absolutos, considerando la escala de calificaciones de 0 a 100, los resultados van de regulares a muy malos. Primer grupo, 69.54 (regular); segundo, 64.18 (malo); tercero, 52.45 (muy malo), siendo que es en este grupo de variables, relacionado con la facilidad con la que las empresas pueden cumplir con las regulaciones gubernamentales y utilizar los servicios públicos necesarios para sus actividades, en el cual obtenemos la peor calificación, lo cual se debe, no a una falla de las empresas, sino a una falla del gobierno, tanto por exceso como por defecto, por imponer regulaciones innecesarias (exceso), y ofrecer servicios públicos en cantidad insuficiente y calidad deficiente (defecto), lo cual incentiva a la economía informal.