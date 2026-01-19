Dos llamadas en cinco días

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El mensaje está muy claro, Trump quiere resultados tangibles de lo que está haciendo México para combatir al crimen organizado. Para el gobierno estadounidense, las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas dejan mucho que desear y no convencen.

Si bien los decomisos de droga, armas y vehículos se han dado en nuestro país, así como las detenciones de varios líderes de organizaciones criminales que operan en territorio nacional, para nuestro vecino del norte esto no es suficiente.

Hace una semana, Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, tuvieron una llamada donde el secretario de Estado de la Unión Americana, exigió que se tenía que hacer más. “Los resultados tienen que ser visibles y significativos”, aseguró.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sobra soberbia

También pidió que entre ambas naciones existiera una cooperación mucho más sólida, para “desmantelar las redes narcoterroristas violentas que operan en México”.

Y por si en el Gabinete de Seguridad no hubieran acusado recibo de su petición, el pasado jueves llegó una segunda llamada entre los mismos interlocutores.

Esta vez, fue en un tono todavía más arriba por parte del funcionario estadounidense, quien declaró que el Departamento de Estado reafirmaba su compromiso de combatir al narcoterrorismo.

A través de un comunicado conjunto, Rubio y De la Fuente establecieron un grupo de implementación de seguridad bilateral cuya reunión será este viernes y donde se generarán acciones concretas para combatir a los cárteles, detener el tráfico de armas y frenar el ingreso de fentanilo por la frontera.

Aunado a esto, ambos funcionarios acordaron convocar a una reunión ministerial de seguridad en Washington para febrero. Esto, con motivo del primer aniversario del inicio del “nuevo capítulo” de cooperación en materia de seguridad entre los dos países.

En su conferencia mañanera del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la estrategia de seguridad y se refirió a esta segunda llamada.

Declaró que se destacaron temas muy importantes para EU y que resaltaba la importancia de dos palabras en particular: “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida”.

Cabe recordar que justo mañana, el presidente Donald Trump cumple un año al frente del gobierno de Estados Unidos y, desde su llegada a la Casa Blanca, ha insistido en presionar —por todas las vías posibles— al Gobierno mexicano, para combatir de forma directa al crimen organizado.

Más allá de que en el Gobierno mexicano quieran suavizar las declaraciones de Rubio, lo cierto es que, con las acciones emprendidas en las últimas semanas por parte de Trump, queda claro que poco a poco ha ido cumpliendo con todas las amenazas que lanzó desde su llegada al poder.

Aquel apodo que en algún momento le puso la propia prensa norteamericana de “TACO” (Trump Always Chickens Out, por sus siglas en inglés) en referencia a que tomaba una decisión y poco después se echaba para atrás, empieza a quedar en el olvido.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeee!!!