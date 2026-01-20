Error estratégico

Rocío Nahle se ha plantado ante todo su gabinete y soltado con el puño en la mesa: “no se les olvide, este Estado es mío”. Es una frase que retrata de cuerpo completo a la gobernadora de Veracruz que no extraña a integrantes de la cúpula de la 4T, quienes reconocen que cada día es más difícil trabajar con ella desde diferentes secretarías del gobierno federal.

Situación complicada cuando se trata de un estado estratégico para el proyecto de nación de la 4T: es la cuarta entidad más poblada del país con poco más de 8 millones de habitantes —sólo por debajo de Estado de México, Ciudad de México y Jalisco—, cuenta con una ubicación estratégica mundial, es una de las cinco entidades que aportan el 51.3% del PIB y tiene el cuarto padrón electoral más grande del país con más de 6 millones de votantes.

Y Nahle lleva 13 meses de gestión y su caída en picada, en lo que respecta al respaldo ciudadano, no la detiene nadie, por el contrario, hoy es la gobernadora peor evaluada del país. Esto es resultado de un ejercicio marcado por la indolencia, la confrontación, el desdén y la falta de resultados que han obligado a que en Palacio Nacional vean la forma de “cómo echarle la mano”.

Pero está difícil ayudar a quien nublado por la soberbia y la prepotencia no quiere ser ayudado y comete error tras error. Todos dentro de Morena y en Palacio Nacional conocen que es una persona prácticamente intratable y que el poder lo ejerce sobajando, humillando y exhibiendo a sus colaboradores… lamentable.

El último movimiento provocado por Nahle fue la salida del prestigiado médico Valentín Herrera de su gobierno. Se trata de un personaje reconocido nacional e internacionalmente en el campo de la cirugía cardiotorácica con una historia de vida que refleja a millones de mexicanos que encuentran en la cultura del esfuerzo la vía para la capilaridad social.

El doctor Herrera Alarcón realizó el primer trasplante de corazón en el Instituto Nacional de Cardiología hace 25 años, y se ha colocado en la historia de la medicina mexicana como uno de los pioneros de trasplante cardiaco al lado de luminarias de la cirugía de corazón como los doctores Rubén Argüero, María del Sol García Ortegón y Guillermo Díaz Quiroz. Además, tiene una trayectoria intachable en la administración pública.

Originario de Misantla, fue invitado a formar parte del gobierno de Nahle como secretario de Salud y director de los Servicios de Salud de Veracruz. Un reto más que difícil si se toman en cuenta los escándalos generados en el sector, desde desfalcos millonarios hasta lucro con la compra de medicinas para niños con cáncer, abandono y falta de insumos.

El especialista llegó a Veracruz acompañado por funcionarios de primer nivel, con probidad comprobada en la administración pública federal. Pero lo único que recibió el doctor fueron maltratos, imposiciones y groserías de Nahle que aguantó lo más que pudo. Insultó tras insulto, Herrera decidió hacerse a un lado en noviembre pasado, pero hasta ayer se concretó su relevo. Nahle no quería talento, quería subordinación total y -de acuerdo con integrantes de su oficina- las condiciones para el manejo electoral de los servicios de salud… una mezquindad absoluta.

Antes la gobernadora ya había cometido muchísimos errores producto de su soberbia. Rescató al impresentable Roberto Ramos Alor, quien fue el primer secretario de Salud en el gobierno de Cuitlahuac García. Se trata de un personaje que -más allá de los rústico y pintoresco que pudiera parecer- en las cuentas públicas de 2018 a 2021 acumuló observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 547 millones 919 mil 410 pesos con 20 centavos, y ella empujó para que fuera el delegado de IMSS Bienestar en la entidad.

Y la gobernadora controló todo el presupuesto de la Secretaría de Salud, la consecuencia: la asignación de contratos millonarios a empresas observadas, un intento de compra de medicamentos falsos para tratamiento de niños de cáncer (que al final no se concretó), bloqueo de proyectos de reingeniería de la Secretaría de Salud, la inmovilidad de la institución al no pagar los bonos de fin de año a los trabajadores, falta constante de medicamentos e insumos.

Pero hay más. La cereza en el pastel de las malas decisiones de Nahle fue designar a una homeópata al frente de la Secretaría de Salud. Se trata de la doctora Mariela García Hernández -acusada de daño patrimonial como alcaldesa de Las Choapas-, que su mayor responsabilidad médica ha sido ser directora de un hospital, ah, pero es militante de Morena. Al anunciar su designación Nahle destacó que le sería “leal”.

En fin. Esto es un error estratégico de dimensiones incalculables en lo político y lo social que pegará al pueblo de Veracruz… Al tiempo.

RADAR

CONVOCATORIA. Vaya convocatoria de primer nivel que tuvo ayer el lanzamiento de la 31ª edición de la Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos” -que se realizará del 19 al 25 de enero-, que realizó la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, encabezada por Juan Arturo Sabines Torres.

A este evento asistieron el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz; el doctor José Moya Medina, representante de OPS/ OMS en México; el doctor José Gutiérrez Rodríguez, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones y la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil, entre otros.

El objetivo de esta semana es destacar la colaboración entre Alcohólicos Anónimos y más de 30 instituciones del sector salud, fundamental para fortalecer los esfuerzos dirigidos a brindar apoyo y soluciones efectivas a las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Este tipo de eventos, me hacen ver, ha logrado ampliar su alcance con la colaboración de instituciones como el IMSS, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Centros de Integración Juvenil, CAPUFE, Arquidiócesis de México, CROC, Pemex. El objetivo es siempre apuntalar las acciones para ayudar a las personas que enfrentan el alcoholismo. Bravo.

TRABAJO. Nos comentan que la presencia del empresario Luis Montaño en Fitur responde a su integración en la comitiva que acompaña a la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, en una estrategia orientada a proyectar al Estado de México y a municipios clave como Atizapán de Zaragoza en el escenario internacional. La lectura política es clara: no fue una invitación abierta ni automática. En este tipo de foros participan perfiles que ya tienen peso, agenda propia y capacidad de interlocución, cualidades que hoy colocan a Montaño como un jugador relevante en la conversación sobre desarrollo y proyección del Estado de México.