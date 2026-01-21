Entrega CSP más capos a EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Justo al cumplirse un año de que Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos, declarara a media docena de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y exigiera al Gobierno de México combatirlos, éste entregó por tercera ocasión a 37 integrantes y operadores de ellos —92 hasta ahora—, que fueron trasladados en siete aviones de las Fuerzas Armadas a media docena de ciudades estadounidenses, con la promesa de no solicitar pena de muerte para ninguno.

Entre ellos figuran Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder regional del Noreste; Pedro Inzunza Noriega, El Señor de la Silla, hermano de Pedro Inzunza Noriega, del Beltrán Leyva, al igual que Juan Pablo Bastida, El Payo Zurita; Armando Gómez Núñez, Delta 1, del JNG; y Daniel Alfredo Blanco Joo, El Cubano, operador del Cártel de Sinaloa, aunque no Chapitos, ni cercanos a Nemesio Oseguera, del CJNG.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaraba ayer en Davos que, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos a Groenlandia y Dinamarca, su país los apoya firmemente, la Presidenta Sheinbaum recibía en Palacio Nacional a la gobernadora general canadiense, Mary Simon, y a su esposo, Whit Fraser, quien es representante del rey Carlos III, en una visita de cortesía a México.

En días recientes se ha especulado que la visita que Carney hizo hace unos días a China en busca de otros acuerdos comerciales con ese país, lo distanció más del mandatario republicando y que Canadá continúe como el país que, con México y EU, conforman el acuerdo trilateral en el T-MEC, cuya revisión y ratificación está por iniciarse.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo anunció la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo en Davos que los aranceles de 10 por ciento a países miembros de ese organismo, anunciados por Trump por apoyar a Groenlandia, “son un error, especialmente entre viejos aliados”.

Por fin llegó a la Comisión Permanente el nombramiento presidencial de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido, Irlanda del Norte y organismos internacionales, al que la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales dará luz verde con oposición priista.

Con un secretario en la SEP tan cuestionado, como Mario Delgado; un funcionario venezolano incrustado en esa dependencia y la incorporación, vía Palenque, de Francisco Garduño, titular del INM cuando se originó un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en el que perecieron 40 migrantes, sólo queda ver qué enseñanza recibe el alumnado de educación primaria.