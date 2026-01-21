La Reforma Electoral en el Aire

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

A fines de los años ochenta había reclamos políticos y sociales por una verdadera democracia. El tricolor ganaba todo, y se tuvo que hacer una reforma política en 1977, en la época de López Portillo, para que los partiditos crecieran, y para que hubiera mayor presencia hubiera pluralismo en las Cámaras de diputados y senadores legislativas.

Así aparecieron especialistas en temas electorales como Jorge Alcocer, José Woldenberg, Miguel Ángel Granados, entre otros, que exigieron la transformación de la Comisión Federal, en un organismo autónomo y que la Secretaría de Gobernación soltara la conducción de las elecciones.

En la actualidad, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López se reunió ayer con el ex presidente del entonces IFE, hoy INE, José Woldenberg para invitarlo a participar en la discusión de la Reforma Electoral. Cuando la pretensión del gobierno es hacer los cambios en lo obscurito, pues convoca a mesas de discusión, en donde los interesados y opositores hacen propuestas, que no se toman en cuenta. Hasta lo que se sabe es que tratan de imponer un modelo electoral obsoleto, y que el INE no tenga autonomía.

Woldenberg tiene una mostrada experiencia en cuestiones electorales, sus aportaciones, señala la diputada presidenta, serían valiosas para esta reforma. Es un estudioso sensato, que deben tomar en cuenta sus opiniones.

Es una reforma que la propia presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo respalda por la necesidad que, ella considera le hace falta el país.

Sin embargo, los priistas de Rubén Moreira en Diputados y Manuel Añorve en el Senado, descalifican con todas sus palabras, pues la consideran como la Ley Maduro.

La reforma, según los dichos de la presidenta Sheinbaum, no está terminada, pero ya algunos legisladores y académicos que la han conocido han dado información de su contenido, y serán Ricardo Monreal y Adán Augusto son los responsables para poder sacarla.

Sin duda será una tarea difícil, más si no le corrigen en Palacio de la Presidenta Claudia Sheinbaum tocar las corrigen lo que corresponde a los plurinominales y el recorte de dineros, porque simplemente; de entrada el poder del partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo han manifestado su oposición a este tipo de Manuel Velazco lo requieren para apoyar cualquier iniciativa constitucional recortes.

+++

Hace cuatro días hubo un accidente de trenes en España, con un saldo de muchos muertos y heridos. Las autoridades se presentaron de inmediato para atender a las víctimas y a sus familiares. Aquí en México, en accidente similar, nada pasa.

Nos comentan que hay una recomendación para un triunfo casi seguro: el dictamen acerca del accidente en el Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre hará recaer toda responsabilidad en el personal que lo conducía, sin llegar a nadie más involucrado en la construcción de la vía férrea.

Esta posibilidad de hacer apuestas surge a raíz del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que es seguro que esta misma semana la Fiscalía General de la República (FGR) podría presentar el primer dictamen del descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca.

Esta promesa está dentro de los parámetros de accidentes como el de Oaxaca, pero fuentes bien informadas indican que el dictamen final puede llevar mucho más tiempo.

Sin embargo, la seguridad de que la responsabilidad recaerá en el personal del convoy accidentado o en técnicos de menor nivel que participaron en el tendido o renovación de la línea se deduce de lo comentado por la presidenta Sheinbaum en su mañanera.

Allí anticipó que “son los ingenieros que supervisaron el tren quienes tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidades”.

La suposición de que la culpa recaerá en el personal que maneja el Interoceánico se refuerza con los testimonios de algunos de los sobrevivientes, quienes comentaron poco después del descarrilamiento que el tren circulaba a gran velocidad y que sintieron jaloneos y frenados bruscos antes del accidente.

La empresa que hizo las obras técnicas, se queja de la falta de tiempo para realizarlas, se cura en salud, los seguros quieren evitar el pago, así se dan las cosas en México.

