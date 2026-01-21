Trump, ¿odioso éxito hegemonizador?

Ningún gobernante del mundo es visto con más justificada antipatía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concentra en su contra razones cuasi objetivas y racionales, muchas sencillamente derivadas de la visceralidad de sus adversarios de todos los puntos cardinales. La tormenta de merecidas reacciones en contra no ha movido un ápice la intención renovada de imperialismo hemisférico y sólo es comparable en su intensidad con la diversidad de sus insoportables —así sean cuestionables— éxitos.

El representante del aparentemente más anticuado machismo hegemónico e infamemente patriarcal, sacude el globo durante un año y hace dudar de las capacidades de naciones y bloques regionales de resistir su imprevisible empuje.

Lo más odioso de Trump es… ¿su avance impune?

Ha logrado, como ofreció a sus electores, disminuir la migración indocumentada en alrededor de 90 por ciento en su corto lapso de gobierno; ha replanteado las fronteras reales de la soberanía de todas las naciones —en contraste con las fronteras retóricas— sin asomo alguno de amenaza para la soberanía estadounidense; ha conseguido reconstituir las condiciones de relativa fortaleza ficticia del dólar con el cual se intercambiará, a partir de la captura de Nicolás Maduro, todo el hidrocarburo de su indiscutida zona de influencia y con ello, aparece como amenaza real sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua y hasta de otros del orgullo global del desarrollo social, como Dinamarca.

No es simple populismo liberal convertido también en diversas opciones de múltiple enriquecimiento de su propia familia y del conjunto de la oligarquía estadounidense. Es restauración de un cesarismo tecnocrático con el agravio como combustible y la transacción arancelaria como gramática diplomática. La irrupción frontal es intratable por los demás países, salvo la fina capacidad de toreo educado y audaz de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la deportación masiva hasta la intención de adquirir territorios como Groenlandia, el mensaje es unívoco: el hegemón fue restituido sin mediaciones del derecho internacional o la cortesía de las alianzas tradicionales. Aún no se presenta en Davos y su sombra cubre el Foro Económico Mundial.

En tan sólo un día, los agentes del ICE han llegado a deportar a mil 300 personas, una maquinaria arrestadora de más de 595 mil individuos entre el 20 de enero y diciembre de 2025.

Trump es exhibición de capacidad de fuerza. En el tablero económico, el control se ejerce mediante presión arancelaria y amenazante depredación invasora o expropiatoria. México navega entre la cooperación y la defensa de la soberanía. La alianza comercial y avances en seguridad logrados por Sheinbaum, con la indispensable aportación de la Ciudad de México gobernada por Clara Brugada, y que ha reducido en 12 por ciento la incidencia delictiva durante su administración, impedirán cualquier tentación de intervenir; la evidencia: este primer año.