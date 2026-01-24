Muchos cartuchos quemados llegan al Servicio Exterior

El nombramiento del ex fiscal Alejandro Gertz como nuevo embajador en Reino Unido dentro de la Comisión Permanente, abrió un debate interno entre coordinadores parlamentarios de senadores y diputados. Culpan al exfuncionario de haber abandonado las tareas de procuración de la justicia. Deja muchos pendientes y a muchos delincuentes en las calles.

En diálogo previo del exfiscal con coordinadores parlamentarios de senadores y diputados de la Comisión Permanente analizaron el rumbo que toma el contexto internacional, luego del amplio y muy preocupante discurso del presidente Donald Trump en el Foro Económico de Davos.

Los términos de este análisis fueron comentados por el zacatecano Ricardo Monreal:

“Estuvimos conversando por cerca de 40 minutos con Gertz, hablamos sobre la gran responsabilidad de ser embajador de México en Reino Unido; la responsabilidad de que hoy la geopolítica ha cambiado, después del discurso de ayer de Donald Trump. Inglaterra merecía más atención de parte del gobierno mexicano y evitar que llegara un político en declive.

+++

El Estado de Puebla registra importantes avances en materia de seguridad, así lo dió a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a la entidad, para encabezar la Mesa de Seguridad y la Mañanera del Pueblo, donde destacó el trabajo intenso de las Secretarías de Seguridad Pública del Gobierno Federal y Estatal. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció que a través de la coordinación con la Defensa, de la Semar y la GN, se logró la disminución en la incidencia delictiva en la mayoría de los indicadores. Refirió que en atención a las causas se realizaron más de 200 Ferias de Paz y reconoció la aportación de los 25 Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán para llegar a la reducción del delito de feminicidio en 43 por ciento.

Recordó que a través de la creación de la Universidad Policial en 2025 se graduaron 300 elementos

+++ El poblano comentó que a la fecha se cuenta con siete Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT), 14 torres de videovigilancia, 300 patrullas con cámaras y mil 500 alarmas vecinales en Puebla capital y la zona metropolitana. Resaltó que, derivado del programa “Puebla Segura”, a través de supervisiones por aire y tierra, desde el 11 de diciembre con la disposición de dos helicópteros se realizaron sobrevuelos en la capital y zona metropolitana, con el propósito de tener mayor capacidad de operación y respuesta inmediata. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció la disposición y participación del gobernador y el gabinete estatal para garantizar la paz en la entidad. Informó que durante 2025 como parte del primer eje de atención a las causas se desarrollaron mesas de paz en coordinación con los tres órdenes de gobierno. La funcionaria explicó que se llevaron a cabo 267 sesiones de Mesas de Paz Estatal y 2 mil 945 regionales, además indicó que se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica, con el propósito de atender las causas que generan violencia. Mencionó que en conjunto con la Defensa y las autoridades estatales se puso en operación el Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en 25 municipios de la entidad, donde fueron entregadas 386 armas de fuego, lo anterior del 1 de octubre a diciembre de 2025.

+++

El poder para viajar a costillas del pueblo, los resultados de esas travesías son dificilmente verificables, el turismo gubernamental un golpe al erario, a la ley y a la imagen, es la hora que el mediocre gobierno de Lorena Cuellar, no ha rendido cuentas por el cierre de las Casas Tlaxcala en Estados Unidos, promocionadas y utilizadas como pretexto para viajar al país norteño.

Del fracaso y la ilegalidad de aquellas oficinas hoy se guarda silencio, ¿cuánto costaron?, se ignora, ya sabe la consigna: “que lo público sea cada vez más opaco”.

Desde el lunes, la gobernadora Lorena Cuéllar anda en España, lo mismo posa con copa de vino en mano, que se da el lujo de presumir la fortaleza de los “lazos culturales” con aquel país que, en tiempos de López Obrador, insultaban y denigraban a la Corona, exigían a la monarquía “una disculpa histórica por la conquista”. Cual focas aplaudidoras, gobernadoras y mandatarios oficialistas le hacían segunda al tabasqueño, dígame sino es incongruente y ridículo lo que ahora hacen con tal de acumular un sello más en su pasaporte.

Pero en el caso de Lorena, la que dice que “ya le cumplió al estado”, es de tal grado el descaro que la acompaña su cuñado, Fabricio Mena, mantenido como secretario de Turismo pese al nepotismo evidente; la que cobra como secretaria de Cultura, Karen Villeda; el rector de la UAT, Serafín Ortiz; el vocero y hasta el perico, ¡ah! los monólogos circulares se suspendieron

Por cierto, en ninguno de sus viajes, Cuéllar ha informado al Congreso, menos pedido permiso por su ausencia, siempre la justificación, es que son faltas menores a 15 días, aunque en los hechos, lo hemos visto, sobre todo al inicio de su mandato, durante más de un mes no se le veía.

