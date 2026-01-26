El Mito Llamado LitioMX

Parece que el litio en México no ha sido mucho más que una especie de mito genial. Ha pasado tiempo desde 2023 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su “nacionalización”.

Se han olvidado también los discursos con los que el exmandatario condenaba el otorgamiento de nueve concesiones para la extracción de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, y anunciaba que el Gobierno federal procedería a rescindirlas.

En aquel tiempo se hicieron cuentas alegres: se dijo que, con el litio, México se iba a convertir en una potencia mundial; que las grandes industrias como la automotriz o las de tecnología, pronto mostrarían apetito por alcanzar acuerdos con nuestro país.

Pero poco más de dos años después, la triste y necia realidad se acabó por imponer. El nuevo gobierno se ha visto obligado a reconocer en días pasados que la extracción de litio resulta costosa y compleja por encontrarse en arcilla, y que, por lo tanto, retórica aparte, el Gobierno revisa con cautela el verdadero peso estratégico del mineral en un contexto mundial marcado por disputas geopolíticas y comerciales.

Es inevitable preguntarse ¿cuál será el futuro de la empresa LitioMx que creó el gobierno de López Obrador, y que ha desperdiciado más de 35 millones de pesos de presupuesto, desde agosto de 2022 a la fecha, básicamente en altos salarios y sin ningún beneficio para el país?

¿Se cerrará o se le mantendrá la beca a su director, Pablo Daniel Taddei (otro familiar, por cierto, de la presidenta del INE, cómodamente instalado en una bien pagada plaza federal)? Veremos si la balanza se acaba por inclinar hacia el lado de la realidad.

Inversión Funeraria. El Grupo Funerario J. García López, cuyo CEO es Óscar Padilla, cerró 2025 con un desempeño sólido, al registrar crecimientos de doble dígito en todas sus unidades de negocio, impulsado por la expansión de su infraestructura, el fortalecimiento de sus planes de previsión y la incorporación de tecnología en sus procesos. Por ello para 2026, este grupo funerario anunció una inversión de 225 millones de pesos para 2026, destinada a fortalecer su infraestructura y sostener el crecimiento de doble dígito en todas sus divisiones de negocio. Los recursos se enfocarán en la ampliación de Casa Coyoacán con cuatro nuevas salas de velación, la apertura de sucursales adicionales de Santa Gloria Velatorios y dos nuevas instalaciones de Bye Bye Friend, además de otros proyectos estratégicos. La inversión busca incrementar la capacidad operativa, ampliar la cobertura de servicios y consolidar la posición del grupo en el mercado funerario, en un contexto de creciente demanda por soluciones integrales y profesionalizadas.

Otra vez Ticketmaster. Los problemas registrados en la reciente venta de boletos del grupo surcoreano BTS, están colocando nuevamente a la empresa Ticketmaster de Live Nation, en el centro de la irresponsabilidad y denuncias, evidenciando fallas que no son nuevas ni aisladas en México. Caídas del sistema, filas virtuales interminables, cargos poco claros, ejecutivos ofendidos y señalados de estar involucrados en la operación de reventa, funcionarios federales involucrados en investigaciones y boletos que “desaparecen” para reaparecer minutos después en plataformas de reventa con precios desproporcionados que refuerzan la percepción de una operación opaca, sin aplicación clara de la ley, y promesas incumplidas. No es la primera vez que esta empresa enfrenta señalamientos por irregularidades en la comercialización de entradas para eventos de alta demanda, lo que ha generado molestia, desconfianza y frustración entre los consumidores. Ticketmaster cambió de ejecutivos no hace mucho y continúan ocurriendo los mismos problemas. La reiteración de estos episodios plantea dudas serias sobre los mecanismos de control, la protección al usuario y la verdadera voluntad de la boletera por corregir prácticas que, lejos de ser excepcionales, parecen haberse normalizado.

Por ahí, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, denunció ante la Profeco a OCESA y Ticketmaster por presuntas irregularidades y abusos en la venta de boletos para los conciertos de BTS. El proceso de compra como ya es constante en esa plataforma, estuvo marcado por fallas en la plataforma y múltiples quejas del fandom ARMY, que pese a contar con precios y mapas oficiales previos a la preventa, reportó dificultades para adquirir accesos y una experiencia generalizada de frustración. Extraño además, que siempre, de la nada aparezcan también revendedores en las redes sociales con más de 200 boletos listos para entregar del evento al que usted guste acudir. Un desastre por donde se le vea la empresa que dirige Ana María

Arroyo Salhuana.

Voz en off. Mercedes-Benz México tiene un nuevo director general, se trata de Derrick Halvorsen, quien releva a Stefan Albrecht; Halvorsen se desempeñaba previamente como director general de Mercedes-Benz Mobility, la división enfocada en financiamiento, leasing, seguros y soluciones de movilidad flexible, y cuenta con experiencia dentro del grupo desde 2012, por lo que con esta transición, la armadora alemana de lujo, quiere aprovechar su experiencia y dar continuidad a su estrategia en el

mercado mexicano…