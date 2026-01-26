Industria en recesión

El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, relacionada con el empleo (para producir alguien debe trabajar), y con el ingreso (a quien trabaja se le paga), empleo e ingreso que son condiciones del bienestar.
En México el Inegi mide el crecimiento de dos maneras. La primera por medio del Producto Interno Bruto, PIB, que reporta trimestralmente, y que cubre el 100% de la producción. La segunda a través del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que reporta mes tras mes, por lo que nos permite darle un seguimiento más puntual al crecimiento de la economía, y que reporta el 93% de lo producido. Ya tenemos los datos del IGAE para noviembre. Estos fueron los resultados.
En términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), en noviembre el IGAE creció 1.1%. Un mes antes, en octubre, creció 1.7%. Un año antes, en noviembre de 2024, creció 0.6%. Mayor crecimiento que en un año antes y menor crecimiento que un mes antes.
También en términos anuales, durante los primeros 11 meses de 2024 el crecimiento promedio mensual del IGAE fue 2.56%. Un año después, entre enero y noviembre de 2025, fue menor, 0.38%.
En términos mensuales (comparando con el mes anterior), en noviembre el IGAE decreció 0.2%. Un mes antes, en octubre, creció 1.0%. Un año antes, en noviembre de 2024, creció 0.4%. En ambas comparaciones pasamos de crecimiento a decrecimiento.
También en términos mensuales, durante los primeros 11 meses de 2024 el crecimiento promedio mensual del IGAE fue 0.00%. Un año después, entre enero y noviembre de 2025, fue mayor, 0.16%.
En términos anuales las actividades primarias (ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, aprovechamiento forestal), que aportan el 3.8% de la producción, crecieron 2.9%. Las secundarias (las industrias), que contribuyen con el 32.6% de lo producido, decrecieron 0.1%. Las terciaras (los servicios), que aportan el 63.6% de la producción, crecieron 1.5%. Las únicas actividades que decrecieron fueron las industriales, que se encuentran en recesión.
Por recesión se entiende dos o más trimestres, consecutivos, de crecimiento anual negativo. Las actividades industriales suman ya nueve meses seguidos, tres trimestres, de marzo a noviembre de 2025, con crecimiento negativo, 1.31% en promedio mensual, el menor en noviembre, 0.1%, el mayor en septiembre, 3.1%.
Fue en abril de 2024 cuando aparecieron los crecimientos negativos de la industria, y de entonces a noviembre de 2025, a lo largo de 20 meses, en 18, el 90%, tuvimos crecimientos negativos, 1.43% en promedio mensual, y en 2, el 10%, tuvimos crecimiento de 0.00%. Sumamos 20 meses sin crecimiento de la actividad industrial compuesta por: la minería (decreció 0.1% anual y creció 0.6% mensual); la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; el suministro por ductos de gas natural y agua al consumidor final (creció 1.1% anual y 0.0% mensual); construcción (creció 3.0% anual y 1,6% mensual); industrias manufactureras (decrecieron 0.8% anual y crecieron 0.5% mensual).
La industria suma nueve meses, tres trimestres consecutivos, de crecimiento anual negativo.
está en recesión.