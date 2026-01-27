Culpan a El Marro de masacre

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

De la masacre de 11 personas que, además, dejó herida a una docena de ellas en un campo de futbol el domingo en una comunidad de Salamanca, Guanajuato, y de dos atentados el sábado con otras cinco víctimas al sur de ese municipio, las investigaciones preliminares responsabilizan a José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, que lo maneja desde un Cefereso tras estar en El Altiplano mexiquense.

Fuerzas del estado de Guanajuato, que gobierna la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, y del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, emprendieron una movilización tras La Marriza, misma que, además, es con la que Yépez opera una red de huachicol en el Bajío, Occidente e Hidalgo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES CFE y su retorno a mercados

Al referirse a la entrega de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense, en la embajada de Estados Unidos, al que presuntamente aprehendieran aquí agentes del FBI, durante la visita a México del titular de esta agencia, Kash Patel, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que en México haya operaciones conjuntas y que los elementos de ésa y otras agencias, tienen claras sus limitaciones constitucionales y de seguridad.

Lo que hay, dijo en la conferencia, es información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos, respecto a algún presunto delincuente que tiene proceso allá, solicitando su detención en México, coordinación e información de uno y otro lado, como dijo ella se lo ha manifestado personalmente al presidente Trump en varias ocasiones.

En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la compra de nuevas camionetas para los ministros “no fue arbitraria ni caprichosa y estuvo plenamente justificada”, pero que, ante el escándalo que se originó, decidió que no se usen y regresarlas, y que él no tiene problema porque anda en autobús, Metro o a pie.

Preso en El Altiplano, acusado de participar en una red de contrabando de huachicol, el almirante Manuel Roberto Farías le envió una carta manuscrita a la Presidenta Sheinbaum pidiéndole que se revise su proceso “por considerar que se trata de un caso fabricado y estar motivado por un ánimo de venganza” de la Semar y la FGR.

Por lo pronto, el extitular de ésta, Alejandro Gertz Manero, rindió ayer protesta en la sesión de la Comisión Permanente como nuevo embajador de México en el Reino Unido, a donde se irá de inmediato. Quien estuvo al tanto de las investigaciones fue el entonces subsecretario y hoy secretario, Raymundo Pedro Morales, quien remplazó al tío político de Farías, Rafael Ojeda Durán, al frente de esa dependencia.