Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos, del Inegi, los Indicadores de Ocupación y Empleo para 2025, que nos proporcionan un buen panorama del mundo laboral, tanto en materia de empleos como de ingresos.

Comienzo por las definiciones. La población económicamente activa (PEA), está formada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada (PO). Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada (PD). Si no lo encuentra, y dejan de buscar, se vuelven población no económicamente activa (PNEA), que se divide en dos grupos: población no económicamente activa no disponible (PNEAND), formada por quienes no aceptarían, en caso de que se les ofreciera, un empleo, y población no económicamente activa sí disponible (PNEASD), formada por quienes, si se les ofreciera un empleo, sí lo aceptarían.

Para el análisis tomo en cuenta el promedio mensual de cada una de las variables.

En 2024 la PD fue el 2.67% de la PEA. En 2025 fue el 2.64%, 0.03 puntos porcentuales menor, el 1.12%.

En 2024 el porcentaje de la PO en condición de subocupación (dispuesta a trabajar más, sin la posibilidad de hacerlo), fue 7.64. En 2025 fue 7.00, 0.64 puntos porcentuales menor, el 8.38%.

En 2024 el porcentaje de la PO en condiciones críticas de ocupación (trabaja menos de 35 horas a la semana, o trabaja más de 35 pero ganando hasta un salario mínimo, o trabaja más de 40, pero ganando hasta dos salarios mínimos), fue 33.47. En 2025 fue 34.13, 0.66 puntos porcentuales mayor, el 1.97%.

En 2024 la tasa de informalidad laboral (el porcentaje de la PO que trabaja en negocios informales o de manera informal en negocio formales), fue el 54.27%. En 2025 fue el 54.87%, 0.60 puntos porcentuales mayor, el 1.10%.

En 2024 la tasa de ocupación en el sector informal (el porcentaje de la PO que trabaja en negocios informales), fue 28.13%. En 2025 fue 29.08%, 0.95 puntos porcentuales mayor, el 3.38%.

Lo bueno hubiera sido una reducción en cada una de estas variables. El resultado fue alza en tres y baja en dos. Aumentos: 3.38% en la tasa de ocupación en el sector informal; 1.97% en la tasa de condiciones críticas de ocupación; 1.10% en la tasa de informalidad laboral. Disminución: 8.83% en la tasa de subocupación, 1.12% en la de desocupación.

Centro la atención en la tasa de condiciones críticas de ocupación. En abril del año pasado fue 32.0% de la PO, mínima anual. A partir de entonces, mes tras mes, aumentó y, en diciembre, alcanzó 38.4%, máxima anual, un aumento de 6.40 puntos porcentuales, el 20.00%.

¿Qué pasó en materia de ingresos?

En diciembre de 2024 el 40.6% de la PO (24 millones 082 mil 777 personas), ganó hasta un salario mínimo. Un año después, diciembre de 2025, fue el 45.0% (27 millones 178 mil 510 personas), 4.40 puntos porcentuales más, el 10.83%.

En diciembre de 2024 el 28.2% de la PO (16 millones 709 mil 531 personas), ganó más de un salario mínimo y hasta dos. Un año después, diciembre de 2025, fue el 30.9% (18 millones 664 mil 383 personas), 2.70 puntos porcentuales más, el 9.57%.

En diciembre de 2024 el 68.8% de la PO ganó hasta dos salarios mínimos. En diciembre de 2025 fue el 75.9%, un aumento de 7.1 puntos porcentuales, el 10.32%.

Lo bueno hubiera sido una reducción en el porcentaje de la PO que gana hasta dos salarios mínimos. El resultado, como lo acabamos de ver, fue el contrario.