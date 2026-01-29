Interoceánico: la verdad verdadera ya no importa, pero…

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Todo aquel que sabe un poco de leyes tiene por cierto que en un proceso judicial hay dos verdades: la verdad “verdadera” o material y la verdad jurídica plasmada en una sentencia tras examinar pruebas… verdades que no necesariamente coinciden. En el trágico caso del Tren Interoceánico, la fiscal Ernestina Godoy ya dictó una verdad jurídica: el culpable fue el maquinista Felipe de Jesús Díaz y el despachador de corridas Ricardo Mendoza.

No se sabe quiénes fueron los expertos ferroviarios que asesoraron a la Fiscalía para llegar a esa conclusión, pero no importa, pues no divulgarán una versión diferente.

Sin embargo, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), que dirige Andrés Lajous, realiza otras investigaciones y abundan en el asunto del tren a velocidad excesiva como dijo ayer Claudia Sheinbaum. Tal aseveración de la mandataria —que escapó a la vista de muchos medios— engloba las grandes interrogantes que rodean al accidente.

Como se informó en esta columna el 5 de enero pasado, los primeros datos revelados por la caja negra indicaban que el convoy fue autorizado a correr a una velocidad 1.6 veces más alta que las que el diseño de vías permitía en la curva del siniestro…, pero que entró a esa curva a 2.6 veces mayor velocidad que la técnicamente indicada.

Por supuesto que los detenidos tendrán mucho que declarar de su participación en lo que fue inicialmente la volcadura y el posterior descarrilamiento, incluso de la razón de por qué fueron dos y no una locomotora las que trasladaban un convoy pequeño y/o por qué no entraron en funcionamiento los frenos dinámicos y menos los frenos de aire del tren.

Tal vez porque Boby no fue tan buen asesor honorario como dijo su padre el año pasado.

En esas interrogantes es donde la investigación de la ARTF requiere dar claridad y certeza para los viajeros y operadores logísticos de carga. Lo recomendable sería un peritaje internacional —como reclama el coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa Abimerhi— que indique todas las tareas necesarias a ejecutar para evitar una nueva tragedia. También lo podrían hacer técnicos mexicanos independientes…, aunque el riesgo político en ambos casos es la fuga de información que contradiga la verdad jurídica ya establecida, tal como sucedió con la Línea 12 del Metro hace ya casi 5 años.

Pero la verdad verdadera, la material, tiene también otra alta utilidad política para el actual gobierno: desplazar a los constructores y contratistas —acusados en proclamas a manera de preguntas en las conferencias matutinas de Palacio— del gobierno anterior para dar paso a los propios; no sólo representaría ahorro presupuestal, también otro riel de distancia respecto al jefe de Palenque. Claro, si es que eso se quiere.

Grupo Salinas, grande y fuerte. Hace 120 años se originó lo que hoy es Grupo Salinas, con la iniciativa de Benjamín Salinas (1906) y que al paso de las décadas constituye una de las agrupaciones, al mando de Ricardo Salinas Pliego, más diversificadas y coordinadas de América Latina con más de 180 mil colaboradores en 20 compañías. Un grupo que, sin miedo a sus principios, sostiene la bandera de la libertad, la prosperidad y la vida. Desde el comercio al menudeo, los electrodomésticos vendidos a crédito, la incursión a medios con TV Azteca y ADNnoticias, los servicios financieros con Banco Azteca, la movilidad al alcance de todos con Italika, Totalplay en telecomunicaciones, servicios clave con Más Salud y la expansión cultural a través del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, ha marcado hitos de prosperidad y oportunidades en todo el país.

Mucha agua ha pasado bajo el puente, gobiernos llegan y se van… y Grupo Salinas se ha hecho fuerte y grande.

IMSS-Bienestar, que ahora sí va a pagar. Ayer un nutrido número de directivos de empresas del sector farmacéutico y apoyadas por el nuevo Consejo Coordinador Empresarial que encabeza José Medina Mora, se reunió con el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch. Y esta vez, otra vez, el funcionario aseguró que se empezarán a pagar los casi 14 mil millones de pesos que quedó a deber el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que él también dirigió.

En la reunión se informó que los pagos empezarán a correr a partir del 15 de febrero próximo (mejor dicho el 16 de febrero, porque el 15 es domingo), lo cual generó beneplácito entre los asistentes, entre ellas firmas adscritas a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica que dirige Rafael Gual, a la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos que encabeza Santiago Bojalil, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos al mando de Juan de Villafranca, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica que lleva José Luis Caridad y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos que dirige Ricardo del Olmo.

También se adelantó que Svarch se reunirá a partir de hoy con los secretarios de Salud de los 32 estados para organizar la logística y entrega de medicinas e insumos que, a tras 7 años de intentar llegar a Dinamarca, es un auténtico retablo del relajo mexicano.

Ojalá y que ahora sí funcione.

Santander: empleo para jóvenes talentosos. La buena es que la plataforma Universia Jobs México —impulsada por Banco Santander, que dirige Felipe García, a través de Santander Universidades y Universia— concluyó 2025 con 210,852 usuarios; es decir, un aumento anual de 52%, además de duplicar las vacantes ofrecidas para universitarios que sumaron 27,614 oportunidades para jóvenes talentosos.

A través de sus 46 portales activos, la plataforma permite una vinculación directa con los mercados laborales locales y regionales.

Obviamente hubo más candidaturas (63,200 jóvenes) que vacantes, pero ello muestra el alcance y posibilidades de la plataforma a cargo de Arturo Cherbowski Lask. Empleabilidad y emprendimiento para las nuevas generaciones, pues.