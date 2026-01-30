Causó baja el soberbio

José Antonio Romero Tellaeche… O “el intocable”, como se hacía llamar a sí mismo, según me comentan. Por fin se fue del CIDE quien fuera director del organismo que fue considerado altamente neoliberal y al que el expresidente AMLO ordenó quitarle lo fifí, poniéndolo a la cabeza para sólo convertirse en un lastre desde su llegada. Cómo estaría la soberbia que se cargaba el personaje que, una vez ordenada su separación del cargo por parte de la titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz, se le ocurrió hacer un oficio diciendo, palabras más, palabras menos: “Pues tú quién te crees pa’ quitarme, ni que fueras mi superior”. Y pues la realidad le dio un portazo que hasta le empañó los lentes, porque no nada más se hizo lo que su superior ordenó, hasta los del sindicato hicieron fiesta, partieron pastel, asaron dos cabritos y destaparon unas botellas, o por lo menos, eso pareció cuando, con singular alegría, giraron un comunicado respaldando la decisión de la secretaria. Ahora sí, pasado el mal trago, que se pongan a chambear.

Hay algo que no cuadra… En el caso de los diputados sinaloenses de Movimiento Ciudadano que fueron baleados en días pasados, claro que se deben hacer reclamos y condenarse el hecho… pero también se debe indagar por qué sucedió. No sólo se trata de investigar quién lo hizo, también se trata de investigar el motivo. Y no, este comentario no acusa a nadie de nada, sólo plantea analizar la situación a fondo para atenderla adecuadamente, considerando hechos, antecedentes, contextos… En lo que respecta a su salud, les deseamos pronta y excelente recuperación.

¡Fiesta, fiesta, uuuuu! fiesta!… Sí, hicieron fiesta por la inauguración de un paso a desnivel en Hermosillo, Sonora (por favor, léase esto con el emoji que tiene una ceja levantada). Políticos, funcionarios, influencers, medios de comunicación, activistas, chismosos, desquehacerados, similares y conexos se dieron cita a tan importantisisisísimo evento que coloca a Hermosillo como un ejemplo mundial de movilidad (sarcasmo). Qué bueno por los usuarios del transporte que tendrán una vialidad pavimentada, pero ¿en serio hacer fiesta por eso?, ¿qué no se supone que el Gobierno cobra impuestos para, entre otras cosas, hacer obras que mejoren las condiciones de vida de los habitantes? Esto me recuerda tanto a la cobertura mediática que le dieron un 4 de abril de 2017 a la inauguración de una escalera eléctrica ubicada en una tienda departamental en Tlaxcala, por parte del gobernador Marco Mena y su esposa, Sandra Chávez. Sí, esto también pasará a la historia de nuestro México mágico. De risa.

Duro y dale con el tema de los gringos… Resulta que ciertos personajes que anhelan que los “güeros” vengan a hacer operaciones de seguridad en el país están que rabian. Y es que le dedicaron al tema una infinidad de páginas, horas de video y millones de posteos en redes sociales, anhelando que vengan para llevarse a “muchachos malos que andan haciendo maldades”, y el día que vienen ponen el grito en el cielo. Bueno, ¿pues quién les entiende? Que si “el chapo canadiense” se entregó, que si lo agarraron entre varios, que si pactaron la entrega, que si se coordinaron, que si se contradicen… total, que la cosa es hacerla de tos. Ya dijeron los vecinos que ésta fue una operación que se realizó en el marco de la coordinación que se tiene con México y que es la primera de muchas. Si se van a estar contradiciendo, les dejo un antiguo proverbio: “Cuidado con lo que deseas, se te puede hacer realidad”.

Y hablando de nuestros vecinos. El día de ayer la Presidenta Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump. Posterior a eso, el mandatario subió un mensaje a su red social en el que dijo: “Tuve una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”. A la par, la Presidenta Sheinbaum hizo lo mismo: “Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”. ¿Qué tal?

La última… Después de esta llamada y del intercambio de mensajes cariñosos, me comentan que se reportó un despunte en los ingresos hospitalarios al área de urgencias por parte de quienes son opositores de la Presidenta. Algunos entraron en shock, otros presentaron cuadros graves de crisis nerviosa, ataques de pánico, rozaduras, desmayos y hasta subidas de presión. Esperemos que se encuentren bien.

