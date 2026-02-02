Paz en nombre del deporte

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de la creciente inestabilidad mundial, la Organización de las Naciones Unidas y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina han pedido una pausa de siete semanas en todos los conflictos mundiales.

No hay mejor momento que unos Juegos Olímpicos para pedir una tregua mundial, tiempo en el que los países se unen en torno al deporte olímpico y suceden situaciones épicas, como el desfile de los deportistas de Corea del Norte y Corea del Sur juntos durante la inauguración de la justa olímpica en Sídney.

Con el respaldo de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la pausa propuesta abarca los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar del 6 al 22 de febrero, y los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo, con una semana adicional antes y después de ambos eventos.

La tregua olímpica es una tradición originaria de la antigua Grecia y se remonta al año 776 A.C. cuando se anunció una tregua antes y durante los Juegos Olímpicos de esa época para que la ciudad anfitriona no fuera atacada y se pudieran llevar a cabo las competencias.

La tregua olímpica moderna se reactivó en la década de 1990 con motivo de la guerra en la ex Yugoslavia para asegurar que los deportistas del país asediado por la guerra participaran en los Juegos Olímpico de Barcelona.

Posteriormente fue en los Juegos Olímpicos de Invierno en Noruega, en 1994, cuando la tregua olímpica permitió la entrada de ayuda humanitaria a Bosnia porque Sarajevo era asediado.

Las peticiones de alto al fuego suelen estar respaldadas por la mayoría de países miembros de las Naciones Unidas, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Londres, donde hubo un respaldo de 193 votos a favor de la resolución de tregua de la ONU, aunque las naciones firmantes no siempre la respetaron.

“Por motivos éticos, queremos enviar el mensaje de que la tregua olímpica, la sagrada tregua olímpica, debe respetarse. Puede que esto no siempre sea factible en la práctica. Pero el mensaje llega a todos los rincones del planeta: que siempre que sea posible, debemos esforzarnos por crear, aunque sea un pequeño espacio para la paz”, dijo el director del Centro Internacional para la Tregua Olímpica en Atenas, Constantinos Filis.

El deporte une naciones en conflicto, cambia mentalidades y también hace eco de la política mundial en el campo, en el agua, en la pista o donde sea que haya una competencia deportiva.

Lo que pasa en el campo se queda en el campo. El deporte también es una válvula de escape de todas las emociones de una nación que está pendiente del desempeño de sus deportistas.

Y aunque celebramos que la ONU pida una tregua mundialista, la organización mundial debería ser más firme en sus peticiones y no solo centrarse en momentos para pedir una tregua, sino ser más activa en la búsqueda de una paz duradera. Esperemos que Estados Unidos, Rusia, Israel y otros gobiernos den la orden de cese al fuego por lo menos en estas olimpiadas que empiezan.