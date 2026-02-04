El coordinador de Morena busca establecer el Dialogo con Oposición

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El nuevo coordinador de la Jucopo, el senador Ignacio Mier Velazco, aseguró que, con respeto a la pluralidad y a las diferencias, este órgano colegiado es un instrumento de coordinación y diálogo.

Y Mier Velazco destacó que la Jucopo es una de las instancias fundamentales para la operación de la Cámara de Senadores, por lo que “vamos a fortalecer los esquemas de inclusión y de diálogo”. El legislador subrayó que se respetarán los tiempos que establece la ley para abordar cada una de las iniciativas.

Además, se definió el calendario para este Periodo Ordinario de Sesiones y el nuevo horario en el que sesionará la Junta de Coordinación Política, que serán los lunes a las dos de la tarde, para que le dé oportunidad a la Mesa Directiva y a los Grupos Parlamentarios de estar informados sobre el orden del día de la semana.

Recordó que como vicecoordinador generó una relación de años con muchos de los senadores que integran la Jucopo, por lo que cuenta con una relación cordial con ellos. “En medio de las diferencias, es una relación dialéctica en la que podemos encontrar muchas coincidencias y construir acuerdos”, subrayó.

+++

Se debe transparente el gasto público. la bancada del PAN en la Cámara de Diputados le dio un repaso a los errores y omisiones de la llamada Cuarta Transformación al financiar sus llamadas obras insignia.

El diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, quien a nombre de su bancada, presentó en la primea sesión de su cámara en el recién inaugurado periodo ordinario de sesiones iniciativas para reformar los artículos 6o. y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para empezar, el legislador saludó a sus homólogos que militan en la oposición “libre y responsable” y enseguida se dirigió a los diputados del oficialismo, a quienes les “que se robaron la mayoría en este Congreso para instaurar el cártel de cárteles de Morena en todo México”.

Ante las airadas respuestas de los legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM, el diputado panista replicó:

Y el senador panista Mario Vázquez Robles ratificó su postura para cambiar esa ley, para establecer fiscalización en tiempo real y transparencia total en todas las obras públicas financiadas con recursos federales, ante los graves sobrecostos, la opacidad y los accidentes registrados en proyectos de infraestructura.

Estas propuestas van más allá de una reforma técnica, ya que buscan enfrentar de manera directa la corrupción, la impunidad y las consecuencias reales que la mala fiscalización tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos.

“Cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos. Se pierden oportunidades, se pierde confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas, comentó.

+++

El Partido Verde, sabe que tiene que aclarar muchas dudas sobre la reforma Electoral, la cual dicen será presentada en este mismo mes. El mensaje a los responsables de esos cambios electorales, advierten que no cuenten con su voto si no respetan que permanezcan las plurinominales, el respeto a la autonomía del INE y sobre que siga llegando el dinero.

Sin su voto, el problema para el partido oficial es catastrófico porque no le alcanzaría completar los dos tercios de los votos de senadores de 86 para aprobarla.

Entonces el recién estrenado coordinador de la bancada en la Cámara Alta, Ignacio Mier estaría en un problema mayúsculo que podría fracasar ese intento de reforma Presidencial.

Mier sabe que no solo sería su voto, hay otros más que se sumarían de su propio partido el Verde Ecologista que lidera Manuel Velasco, pues sería, prácticamente su fracción que se compone de 14 escaños, es un mensaje más que claro que no acompañaran, entonces, como bancada esa reforma.

En San Lázaro, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal entiende muy bien ese mensaje, sabe que sin los 62 diputados del Partido Verde simplemente no se podría hacer nada. Por eso no se cansa de insistir en trabajar con sus aliados para construir una reforma en común acuerdo.

