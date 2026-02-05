Más Fidalgos

Semana nostálgica dentro del nido americanista. Se ha marchado al futbol español Álvaro Fidalgo, uno de los arquitectos de las últimas glorias del club y que, con un futbol de precisión y técnica, se ganó el corazón de los americanistas. El mediocampista, hoy también mexicano, decidió continuar su carrera en su tierra natal, eso sí, antes de irse Fidalgo juró amor eterno al América y no descartó algún día reencontrarse con la que siempre considerará su casa, porque el Maguito dejó en claro que, en nuestro país, no vestirá nunca otra camiseta que no sea la de las Águilas.

Durante estos cinco años que Fidalgo jugó en la Liga MX, circularon por las canchas nombres de la talla de James Rodríguez, Aaron Ramsey, Sergio Ramos, Dani Alves, Oliver Torres, Ángel Correa, Sergio Canales, Allan Saint-Maximin; además volvió Javier Hernández, la leyenda de las Chivas y de la propia Selección Mexicana. Hoy por hoy, Fidalgo revisando a detalle las estadísticas y los resultados (títulos) puede considerarse tranquilamente el refuerzo más rentable de los últimos tiempos y en el otro lado de la moneda, hay algunos de los anteriores nombres que simplemente no existieron en nuestro futbol y que se rumora, sólo se dedicaron a comer pizza.

A sus 28 años, Álvaro Fidalgo se encuentra en su prime futbolístico, motivo por lo cual las puertas de su madre patria (España) se abrieron nuevamente, en una liga top, de la mano del Betis de Sevilla, el examericanista deberá en breve tomar la difícil decisión de renunciar a la posibilidad de vestir la camiseta “Roja” de manera definitiva. Normal que hoy Fidalgo aún pudiera tener dudas, el sueño de casi todos los futbolistas, es jugar un mundial con la camiseta del país que amas. Pero siendo sinceros, la media cancha española está bien custodiada por los Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo, Zubimendi, Fermín, sobran dorsales. En esta ecuación, sólo resta esperar el llamado oficial para que Fidalgo se ponga la verde y éste en la lista final de cara a junio de este año.

También hay que reconocer que el club de Coapa se comportó también a la altura y no complicó el traspaso de su figura al Betis, respetando el anhelo de Fidalgo de volver a España y cumplir su sueño de jugar al máximo nivel en LaLiga. El América no obtuvo mucho dinero de la venta de Fidalgo, apenas millón y medio de euros, pero selló un pacto de honor entre club y jugador que vale más que todo el oro del mundo. Total reconocimiento a la directiva y al patrón águila.

Nada que reprocharle al Maguito. Un futbolista profesional en todo sentido de la palabra. Sin importar siendo muy joven cuando llegó con el América y con el ADN del Real Madrid, mostró total humildad dentro y fuera de la cancha, consolidándose como pieza clave en esta trilogía de títulos para las Águilas, formando uno de los mejores equipos en lo que va de la década y ganándose el derecho de decidir para ser un seleccionado más por el Tri. Ojalá este tipo de fichajes en nuestro futbol sean más una constante porque suman mejorías en todas las áreas de la liga mexicana, que sean siempre muchos más Fidalgos y menos Allan Saint-Maximin.