Redujo Pemex deuda en 20 mmdd

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reveló ayer que el año pasado esa empresa pagó 390 mil millones de pesos a proveedores, logró reducir su deuda financiera en 20 por ciento —más de 20 mil millones de dólares— que es el nivel de adeudo actual más bajo en 11 años, y que en 2025 vendió crudo a Cuba por 496 millones de dólares, cuyo único contrato con ese país data de 2023, que es comercial y normal, como el que mantiene con otros países.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera, el funcionario detalló que la venta de petróleo a la isla el año pasado representó menos del uno por ciento de la producción total de Pemex, que en términos de venta fue de 0.1 por ciento de las ventas de la empresa, por lo que es “muy poquito” y parte del intercambio que, como dijo ella, es “por razones humanitarias”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró ayer en la Primera Reunión Nacional de Producción de Inversiones, que México espera este año del sector privado un monto hasta de 406 mil 800 millones de dólares, especialmente por proyectos a nivel nacional, que incluye un total de dos mil 539 proyectos identificados por el sector privado de cada entidad.

Por su parte, Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nacional Financiera-Bancomext, sostuvo en ese evento que se detonará financiamiento, junto con la banca comercial, por hasta 120 mil millones de pesos destinados a pequeñas y medianas empresas —las Pymes— por medio de garantías que ofrece la banca de desarrollo y que por cada peso de garantía, movilizarán siete pesos, a través de ésta.

La captura en Caracas del exministro de Industrias de Venezuela, Alex Saab, el exempresario colombo-venezolano, destituido en enero pasado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la extracción de Nicolás Maduro, puso a temblar a algunos en México, donde está acusado de lavado de dinero en reventa de despensas para programas sociales.

En respuesta a lo que reiteradamente dice su homólogo Donald Trump de que quien gobierna nuestro país son los cárteles de la droga, la Presidenta dijo que eso es falso, que “en México gobierna una sola persona, no, no una sola persona, perdón, en México gobierna un solo ente, el pueblo de México”.

Aniversario de la Constitución, hoy, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, en donde fue discutida y aprobada en 1917 —que hace tres años fuera el principio del fin de la anterior Suprema Corte y del Poder Judicial—, en una ceremonia que encabezará la Presidenta Sheinbaum.