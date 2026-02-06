México no se vende, doblega, ni arrodilla: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en la ceremonia de aniversario de la Constitución que México no se vende, doblega, ni arrodilla ante nadie, en el Teatro de la República.

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo sostuvo que el país no regresará a ser colonia, ni entregará sus recursos naturales, ni regresará al régimen de privilegio y corrupción, tampoco será colonia ni protectorado de nadie y que su responsabilidad es “defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social, aunque algunos quisieran lo contrario”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Otros mensajes fueron los de la presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso, Kenia López Rabadán, y del gobernador del estado, Mauricio Kuri, panistas ambos, y del presidente de la Corte. López Rabadán señaló que la Carta Magna debe ser el instrumento para pacificar a México, ya que sólo su respeto y cumplimiento pueden devolver al país paz y tranquilidad, y que el reto es lograr congruencia entre lo que establece y la realidad que viven las familias mexicanas.

El mandatario queretano respaldó a la Presidenta, al expresar que no aceptaremos dictadores extranjeros, denunció que México enfrenta acoso a su soberanía, libertades y honor, y le expresó su solidaridad, sin dejar de llamar a aprobar su reforma electoral que, por cierto, según Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, que asistió a la ceremonia, aseguró que mantendrá el mismo número de plurinominales en la Cámara baja: 300 de mayoría y 200 de representación proporcional.

Tras la captura del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, y de sus directores de Seguridad, Catastro Predial, y de Obras Públicas, acusados de extorsionadores, vinculados al CJNG, coincidió con el artículo de Mary Beth Sheridan, en The New Yor Times, en el que señala que “la Presidenta Sheinbaum no sólo enfrenta a los cárteles de la droga, sino a una red de colusión política que, de ser confrontada, pondría en riesgo su propia coalición de gobierno”.

Y en una reunión en Washington de la Conferencia de Acción Política Conservadora, conformada por políticos de derecha, algunos de ellos mexicanos, vislumbran escenarios de colapso en nuestro país por las presiones del presidente Donald Trump.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno del Banco de México acordó interrumpir el ciclo de recortes de su tasa de referencia y la dejó en 7 por ciento, en congruencia con el actual panorama inflacionario, “por la debilidad mostrada”.