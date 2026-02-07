Migraciones & Prosas / Gervitz

Hace frío, me asomo por la ventana, el celaje gélido de la mañana me acaricia el rostro: veo a una apresurada muchacha que cruza la calle para tomar el trolebús, va abrigada, el atavío de su gorro gris acentúa la desolación de este febrero desplegado en un tiempo de oscura lasitud. Pongo música: Sogno Barocco. Anne Sofie von Otter (mezzo-soprano), Sandrine Piau (soprano), Susanna Sundberg (contralto). Ensamble Capella Mediterránea. Leonardo García Alarcón (director). Piezas de Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Francesco Provenzale, Luigi Rossi. “y la mañana se queja / y se mece con las viejas palabras / las largas las sumergidas palabras” (Gervitz). La resonancia barroca me sumerge “en el agua en su silencio de raíz” (Gervitz). La mañana, un río de letanía brumosa.

Tengo conmigo Migraciones. Poema 1976–2020 (Universidad Iberoamericana/Mangos de Hacha, 2024) y Prosas (UNAM/Universidad Iberoamericana, 2025), de Gloria Gervitz (Ciudad de México, 1943–San Diego, 2022). Ensamble Capella Mediterránea irradia sus ecos: yo columpio la cadencia de “en las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas / y se pudren las manzanas antes el desastre / ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo / en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té”: Gloria Gervitz me abrasa y “los vientos levemente aclarados por la oración” desvían la severa frialdad matutina.

Migraciones: “uno de los grandes poemas del siglo XXI” (Forrest Gander). “Voz telúrica, magistral. Su poética de la intermitencia traza una circularidad. El Poema total y tan lleno de silencios” (Myriam Moscona). Una cabalgata de hervideros me atosiga adentro: densidades obstinadas se balancean en los flujos del deseo. Poema del transcurrir en multiplicidades de un retumbo que se bifurca escoltado por temblores intensos: ascua de tensión turbada: grisalla (tonos grises, negros, blancos) de la estación lunar y del silencio que brota de los centelleos reminiscentes. Crespos lingüísticos de fragilidades afiebradas: “Me masturbo pensando en ti / los chillidos de las gaviotas el amanecer / la espuma en el azoro del ala”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Advertencia desde Palacio

Prosas: gracias al cuidado de Tania Favela, albacea del Archivo Gloria Gervitz, las tenemos hoy en nuestras manos. Compendio de textos en que la autora de Migraciones despliega comentarios y reflexiones sobre sus primeros años de vida (Lo que una es), Juan Rulfo, la faena de la escritura y Clarice Lispector; amén del discurso de recepción del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2019 (Largo camino hacia mí): “Escribir poesía es caer en estado de gracia. Es estar en la gracia dentro de la Gracia”.

Se rescatan tres conversaciones: con Marco Antonio Campos: “Y empecé a escribir. Y me dejé ir. Era como otro ritmo, era ya otro ritmo: como flujo de imágenes, como ola tras ola. Y yo me dejaba ir sobre esas olas para llegar mar adentro”; con Marta Eloy Cichocka: “Mi poesía pertenece a un lugar fuera de los mapas, aunque tiene sus raíces en la antigua Polonia, Rusia, Ucrania y más tarde en México”; y con Blanca Alberta Rodríguez: “Mientras más tiempo vivo, más me doy cuenta de que las cosas más importantes son un misterio y son las que nos van llevando y nos guían”. Migraciones & Prosas, de Gloria Gervitz: sed tejida en la inmensidad de la frágil constancia de los sueños.

Prosas ı Foto: Especial

Prosas

Autora: Gloria Gervitz

Género: Ensayo

Editorial:

UNAM /Universidad Iberoamericana, 2025