Hace agua plan piloto para trabajadores del Delivery

A medio año de la puesta en marcha del plan de afiliación a los servicios de protección social de los trabajadores en plataformas digitales —conocida como la Ley Rider a la mexicana— los primeros números no son alentadores para sus impulsores en la Secretaría del Trabajo a cargo de Marath Bolaños: de 1,349,740 trabajadores del delivering de 16 plataformas digitales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo 139 mil —el 10.3%— superaron el umbral de un salario mínimo mensual neto para acceder a la cobertura social completa… un número que cayó en 32.7% respecto al máximo de diciembre pasado y que muestra la volatilidad de los ingresos en ese tipo de trabajo.

La Secretaría del Trabajo aún no presenta una evaluación completa del programa piloto, en tanto que el instituto de seguridad social no ha emitido lineamientos definitivos de enrolamiento o cambios de normatividad en temas como, por ejemplo, el ahorro en Afores. Eso sí, el IMSS, hasta el momento, afirma que mantendrá los servicios médicos completos aun y cuando los trabajadores registrados no completen un salario mínimo neto mensual.

Y hasta donde se sabe, el Infonavit, asignado a Octavio Romero, también se encuentra en la etapa de evaluación y sin que haya definiciones conocidas de cómo se mantendrá el ahorro para vivienda mediante la cotización entre patrones y trabajadores.

Por su parte, las plataformas de transporte y reparto aún analizan los resultados y aplican encuestas de satisfacción con sus colaboradores, ya que se agregó una carga administrativa nada simple para establecer el umbral de ingreso mínimo (deducir costos, gastos, impuestos y amortizaciones del ingreso bruto, en especial cuando el colaborador trabaja en más de una plataforma)… amén de que es sabido que dadas las características de un “servicio danés de salud pública”, millones de personas optan por servicios privados, especialmente para medicina general y preventiva.

Sin embargo, los datos generales indican que, más allá de los buenos propósitos de extender la protección social a un numeroso sector de trabajadores, los resultados dejan dudas razonables sobre alcance y eficacia de la iniciativa.

Banco Azteca, democratizando la inversión. La nueva es que Banco Azteca, de la agrupación que encabeza Alejandro Valenzuela, incursiona en el mercado de Fondos de Inversión a través de una estrategia de inclusión soportada en soluciones integrales, accesibles y alineadas a las necesidades de sus clientes, al que se dé acompañamiento en cada etapa de su ciclo de vida financiera.

Y es que mediante su plataforma digital, Banco Azteca hace aplicativa su filosofía de simplicidad, accesibilidad y cercanía que caracteriza al banco dirigido por Tonatiuh Rodríguez. Desde la Cuenta Guardadito que dio paso a la bancarización de millones de personas, ahora se coloca en la mano de las personas la aplicación de Banco Azteca y el acceso a una cuenta sin límite de depósitos para que en sólo tres pasos pueda entrar al mundo de la inversión clara, transparente y segura: seleccionar Fondos de Inversión, elegir la cuenta e ingresar el monto a invertir y a participar en rendimientos y oportunidades de maximizar el patrimonio personal y fortalecer el futuro financiero de las familias.

ESSA recibe espaldarazo… y su avión. El pasado fin de semana estuvo en Guerrero Negro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en visita a las salinas y procesadora de la paraestatal Exportadora de Sal, S.A., reconociendo el desempeño del equipo directivo que encabeza Moisés Poblanno, así como de trabajadores y empleados que de manera responsable ejecutan sus labores día con día.

El titular de Economía, también quedó cierto, que el año pasado no fue nada fácil para ESSA que si bien logró exportar salmuera para peces a todos aquellos que se burlaban de ello (incluido el líder sindical, Luis Martín Pérez El Guaymas Murrieta), enfrentó un mercado adverso con cancelaciones de pedidos de último momento y la competencia del mineral chino, que si bien es de menor calidad, es de mejor precio, por lo que la paraestatal colocó 4 millones de toneladas de sal marina. Sin embargo, ya en el primer mes de 2026 la demanda se ha reactivado y el reto es mantenerla al alza conforme a un nuevo plan de actividades.

La buena es que luego de haber permanecido casi 6 años en un cuchitril de San Diego, California, (de la firma Circule Air Group), le fue devuelto ya reparado el Beechcraft XB-GRN de ESSA… aunque el precio salió como lumbre por la contratación a precios hiperinflados hechos durante la gestión de Nonato Avilés Rocha quien, literalmente, “perdió” el avión ejecutivo para el transporte de clientes y especialistas.

Tras esta recuperación, la Fiscalía de Ernestina Godoy tiene el expediente heredado contra los funcionarios y exfuncionarios que en 2019 hicieron esa trácala.

Concanaco: ventas en TikTok y pagar impuestos. La buena nueva es que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que preside Octavio de la Torre, lanzó la estrategia “TikTok Shop para MiPymes: Estrategias que venden” dentro de la Academia Digital Pyme 2026, con el objetivo de acelerar la migración de negocios familiares a canales digitales de venta, como parte del programa “Viernes Muy Mexicano”.

Así, la Academia Digital Pyme 2026 ofrece capacitación práctica a través de webinars transmitidos desde www.academiadigitalpymes.com cada miércoles a las 17:00 horas mediante un programa de cuatro rutas: Marketplaces (Amazon, Shein y Coppel), Social Commerce (TikTok Shop), E-commerce propio (Tiendanube), y Comercio Local y Delivery (DiDi y Uber), abarcando desde la creación de catálogos y gestión de pedidos hasta estrategias de video corto y activación del consumo local.

Y bueno, la Confederación acordó con el SAT fortalecer la cultura contributiva de sus agremiados y clientes.