Inflación al detalle

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya vimos, en el Pesos y Contrapesos del pasado miércoles, que la inflación anual, en enero, fue 3.79%, mayor que la de un mes antes (3.69%), que la de un año antes (3.59%), y que la meta puntual del Banco de México (3%). Todo ello considerando la inflación general.

Para su análisis, el Inegi distingue la inflación subyacente (que incluye productos cuyos precios se determinan por la relación oferta – demanda, y cuyos movimientos son relativamente estables), de la no subyacente (que incluye solamente los productos cuyos precios tienen un comportamiento relativamente inestable: agropecuarios; o que no están determinados por la relación oferta – demanda: energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno). ¿Cuál es una mejor medición de la inflación? La subyacente.

En enero la inflación general fue 3.79%. La subyacente 4.52%. La no subyacente 1.39%.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Jalisco y CFE echan luz al Mundial

La inflación subyacente general (4.52%), incluye bienes alimenticios y no alimenticios. La de los alimenticios fue 6.13%, 1.61 puntos porcentuales mayor que la general, el 35.62%. La de los no alimenticios fue 3.22%, 1.30 puntos porcentuales menor que la general, el 37.39%. Además de bienes contempla servicios, cuya inflación del 4.48%, 0.04 puntos porcentuales menor que la general, el 0.88%.

La inflación no subyacente general (1.39%), contempla productos agropecuarios (frutas y verduras; carne, pollo, huevo y leche), energéticos (gasolina y diésel), y tarifas autorizadas por el gobierno (electricidad, transporte público, agua potable, gas LP, peajes). La de productos agropecuarios fue 1.52%, 0.13 puntos porcentuales mayor que la general, el 9.35%. La de energéticos fue menos 1.16% (deflación), 2.55 puntos porcentuales menor que la general, el 183.45%. La de tarifas autorizadas por el gobierno (quien se sirvió con la cuchara grande), fue 5.85%, 4.46 puntos porcentuales mayor que la general, el 320.86%.

Atendiendo a lo que el Inegi llama “clasificación del consumo individual por finalidades”, tenemos lo siguiente (la inflación general fue 3.79%). El precio de las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes aumentó 7.90%. El de restaurantes y servicios de alojamiento subió 7.22%. El de los servicios educativos se incrementó 6.01%. El de los productos para el cuidado personal y bienes diversos aumentó 5.72%. El de la salud subió 4.93%. El de recreación, deporte y cultura se incrementó 4.39%. El de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3.79%. El de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3.03%. El de mobiliario, equipo doméstico, y mantenimiento rutinario del hogar se incrementó 2.90%. El de ropa y calzado aumentó 2.80%. El de seguros y servicios financieros subió 2.17%. El de transporte subió 1.57%. Por último, el de información y comunicación bajó (deflación), 0.07%.

Los tres productos con mayor alza mensual (la inflación mensual general fue 0.38%), fueron: limón, 21.21%; cigarros, 14.51%; plátanos, 12.96%. Los tres con mayor baja mensual (deflación), fueron: transporte aéreo, 36.64%; chile serrano, 25.51%; otros chiles frescos, 12.19%.

Las tres ciudades con mayor inflación mensual fueron: Chetumal, 1.30%; Mérida, 1.17%; Cancún, 1.07%. Las tres con mayor deflación fueron: Tijuana, 0.13%; La Paz, 0.11%; Durango, 0.10%.

Así, la inflación al detalle.