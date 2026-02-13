¿Qué pasaría sin la imagen? 

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Esta semana se vivió un accidente que paralizó a Monterrey y a quienes fueron testigos de cómo una joven caminaba por la lateral de Av. Leones mientras un elemento de policía la seguía a corta distancia, pero que no fue suficiente para detenerla en su intención final.

La escena fue grabada desde dos ángulos distintos, la primera un hombre que manejaba en sentido contrario al otro carril, pero que seguramente se percató de que algo no andaba bien y decidió encender su teléfono.

Después un grupo de hombres y mujeres desde un edificio justo al frente de la escena, quizá de un segundo piso también se dieron cuenta “por suerte” que la chica ya había intentado “algo” extraño y de la misma manera comenzaron a grabar.

Ambas grabaciones nos llevan a la misma escena, la chica vestida de top y leggins caminaba a paso acelerado por la lateral, después la cruza para llegar a los carriles centrales y en cuestión de segundos, pareciera que mira el coche más próximo con velocidad para lanzarse.

La escena se la puede imaginar, pero se lanza justo al cofre de un coche blanco y este al circular en una avenida rápida, de esas que en Monterrey uno va y no se detiene por nada, se escucha el golpe y se puede ver claramente cómo el cuerpo golpea, es proyectado y cae en el concreto caliente hasta deslizarse metros adelante y detenerse en seco.

La primera grabación corta al momento del impacto. La segunda, un chico lo va narrando, con la sorpresa y el terror de lo que fueron testigos y ellos nos dieron la toma completa hasta que el cuerpo de la joven había quedado tendido en el piso.

Pero con un poco de zoom se ve a la conductora que tuvo la mala suerte y el susto de su vida, al golpear un cuerpo que apareció de la nada.

En Monterrey no hay quien camine, porque son pocas las avenidas o calles que lo permitan, tampoco es usual que la gente cruce vías rápidas porque es arriesgarse a morir.

El caso causó revuelo por distintos temas, la importancia de la salud mental, la preparación de los policías para tratar este tipo de casos, y el si la conductora debía o no ir arrestada, aunque fuera por protocolo.

¿Qué hubiera pasado si no se hubieran tenido estos dos videos que corrieron como pólvora por las redes?

Quizá la conductora no hubiera tenido la misma suerte de salir en menos de 24 horas del Ministerio Público.

Los teléfonos de hoy y la cotidianidad de grabar o fotografiar todo lo que nos parece relevante, puede caer en un caso como este, de salvar una vida como la de la conductora que pudo haber sido señalada y declarada culpable desde el primer momento.

Y por supuesto exponernos, de nueva cuenta, un caso de salud mental y sus consecuencias.

La imagen atestigua, nos acerca y nos convierte en testigos de una realidad que nadie puede contarla con más o menos información, porque hay algo que ver, hay algo que nos lo confirma. Lo vimos y nos apropiamos de la realidad.

¿Qué hubiera pasado si no hubiera imagen de un accidente como este?