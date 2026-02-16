Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las Líneas de Pobreza, reportadas mensualmente por el Inegi, son el precio de la canasta básica alimentaria (que incluye 36 alimentos y 3 bebidas: agua embotellada, refrescos y leche pasteurizada de vaca), y de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (que incluye, además de los alimentos y las bebidas, vivienda y transporte; salud y cuidado personal; educación y esparcimiento; ropa, calzado y accesorios; muebles, aparatos y enseres domésticos; otros servicios, como telefonía e Internet), reportadas para el ámbito rural y urbano.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria, en las zonas rurales, fue $1,795.77. Un año después, enero de 2026, fue $1,863.17, $67.40 más, el 3.75%, 0.04 puntos porcentuales menos que la inflación general (3.79%), el 1.06%. De los males, el menor.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria, en las zonas urbanas, fue $2,366.33. Transcurrido un año, en enero de 2026, fue $2,486.40, $120.07 más, el 5.07%, 1.28 puntos porcentuales más que la inflación general (3.79%), el 33.77%. De los males, el mayor.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria en las zonas urbanas ($2,366.33), fue 31.77% mayor que en las zonas rurales ($1,795.77). En enero de 2026 fue 33.45% mayor ($2,486.40 urbano y $1,863.17 rural), 1.68 puntos porcentuales más, el 5.28%.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas rurales, fue $3,342.21. Transcurrido un año, en enero de 2026, fue $3,465.76, $123.55 más, el 3.70%, 0.09 puntos porcentuales menos que la inflación general (3.79%), el 2.37%. De los males, el menor.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas urbanas, fue $4,660.52. Un año después, enero de 2026, fue $4,843.11, $182.59 más, el 3.92%, 0.13 puntos porcentuales más que la inflación general (3.79%), el 3.43%. De los males, el mayor.

En enero de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas urbanas ($4,660.52), fue 39.44% mayor que en las zonas rurales ($3,342.21). En enero de 2026 fue 39.74% mayor ($4,843.11 urbano y $3,465.76 rural), 0.3 puntos porcentuales más, el 0.76%.

Todo lo anterior relacionado con el comportamiento de los precios de las dos canastas, o, dicho de otra manera, con la inflación de los productos incluidos en cada una. Contando con esta información la pregunta lógica es cuánta gente puede comprar, con su ingreso, producto de su trabajo, las canastas. Parte de la respuesta nos la da, también del Inegi, el Indicador de Pobreza Laboral, que mide el porcentaje de la población ocupada cuyo ingreso laboral es insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria, indicador reportado trimestralmente.

Hasta el momento tenemos los resultados al tercer trimestre de 2025, durante el cual, a nivel nacional, el 34.3% de la población ocupada no generó, con su trabajo, un ingreso suficiente para pagar el precio de la canasta básica alimentaria, 48.4% en las zonas rurales y 30.2% en las urbanas. El 25 de febrero se publicarán los resultados del cuarto trimestre.

Quien no genera, con su trabajo, el ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria, está en situación de pobreza laboral. Hoy por hoy, uno de cada tres.