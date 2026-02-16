Morena vs Morena

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La semana pasada los morenistas se pegaron con todo. Las acusaciones entre unos y otros fueron escalando, a tal nivel que la Presidenta Claudia Sheinbaum, mejor se hizo a un lado. El pleito entre dos de las figuras de mayor peso en el obradorato dejaron en evidencia las fracturas dentro del partido y fueron la exhibición patente y brutal de la podredumbre que se respira internamente.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del antiguo inquilino de Palacio, se acusaron de todo o, como diría la abuela Dondinéa: “se dieron con Toño, Lupita y Flor”. ¡Jajajaja!

El nuevo libro del accionista del semanario Proceso —escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez— titulado Ni venganza ni perdón, desnuda las ambiciones del inseparable compañero de AMLO y sus trinquetes al amparo del poder, sabiendo la posición de privilegio que ocupaba.

Supuestamente, Jesús Ramírez comprometió 27 mil millones de pesos del erario para cooptar a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y convertirlos en su brazo político. Lo anterior, para después usarlos como un apoyo directo e incondicional a la entonces candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Ante estos señalamientos, el hoy coordinador de asesores de la Presidenta salió de inmediato a desmentir lo publicado por Scherer Ibarra.

A través de una carta que publicó en su cuenta de X, dijo que todo se trata de una campaña en su contra. Asegura que no hay una sola prueba y que todas las acusaciones son mentiras que quieren hacer pasar como revelaciones periodísticas.

Por si fuera poco, descalificó a Scherer y dijo que “es un abogado que ‘salió del gobierno cuestionado por extorsión y tráfico de influencias’. Que todo es producto de la imaginación de los autores, a quien los une un deseo de venganza y el interés de golpear a la Cuarta Transformación”.

Jesús Ramírez, remata diciendo que él jamás ha tenido relación personal o política con delincuentes y que, jamás, manejó ejércitos de bots en redes para organizar ataques dirigidos o sembró preguntas a modo en la conferencia mañanera… ¡jajajajaja, oilóoooo!

La realidad es que el libro está dando mucho de qué hablar y levantando ámpula en los círculos cercanos al poder.

¿Se estará terminado ya la luna de miel entre las figuras de poder en el régimen y el habitante de Palenque?

Algo sí queda muy claro, ¡el tablero morenista se está sacudiendo!

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeee!!!