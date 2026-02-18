Los temas a debatir; Fiscal y plurinominales

Los coordinadores del PRI, PAN y MC, Manuel Añorve, Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, le atizaron a Marx Arriaga por atrincherarse en un auténtico modelo de jefe de porros. Mientras en el mundo oficial lo quieren defender, sus contrarios advierten de las monstruosidades que ha implementado este comunista en materia educativa.

La orden fue cese fulminante, pero Marx no les hace caso, habló más de una hora con la periodista Carmen Aristegui y dijo muchas barbaridades. Todo ello confirma que no es más que un error garrafal su nombramiento y que México tardará muchísimos años en poder corregir ese daño que hizo a los libros de texto.

El panista Ricardo Anaya recalcó que lo de menos es que el tipo, en una actitud mesiánica, como la del que lo nombró, esté atrincherado. Eso es lo de menos. El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. El país va a tardar varios años en recomponer su educación básica. Todavía ese profesor de pueblo convoca a los profesores a revelarse para que logren despedirlo.

Para el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, Marx Arriaga ya se le despidió y ya debería estar en su casa. Como que se atrincheró; su actuación es como jefe de porros y eso es muy lamentable que se registre en una secretaría que representa a la educación en México, a los maestros que representa una planta laboral digna. Y reta a los funcionarios de la SEP a que vengan a sacarlo.

Y entonces hay que señalar que, con las acusaciones que están brotando por el libro de Julio Sherer Ibarra, no es más que una descomposición al interior de ese movimiento. Las cuarteaduras en la Cuatro T se ven por todos lados.

Anaya explicó que eso nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando.

Y Añorve le dio duro hasta al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que cómo es posible que Mario Delgado le haya ofrecido una embajada como letra de cambio, como si fuera el titular de la SRE. Al servicio exterior le envían políticos en desuso, gente que poco aportará a la doctrina Estrada.

Y que tampoco se escucha algún comentario de Juan Ramón de la Fuente, que sería muy importante que diera su postura para no estar manoseando las embajadas y porque Mario Delgado puede ofrecer embajadas, ya que no tiene ninguna atribución. Es un verdadero chiquero lo que se ha convertido la Secretaría de Educación Pública; han pervertido la enseñanza primaria, imponen criterios comunistas, entre otras lindeces.

+++

La senadora Laura Itzel Castillo no confirma que la Cámara Alta espera recibir la Reforma Electoral la próxima semana para iniciar el análisis y el debate. Aún no se sabe cuál será la Cámara de Origen, pero adelanta que ellos están preparados para iniciar los trabajos.

Uno de los temas importantes es el relacionado con la fiscalización a los partidos políticos y a los procesos electorales por los altos costos y también el tema de los plurinominales.

+++

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, estuvo en Puebla, de gira con el gobernador Alejandro Armenta; dijo que la entidad y México están de moda, pues hay rutas aéreas nacionales que permitirán ocupación hotelera, derrama económica y un dinamismo diferente.

Destacó que Puebla cerró 2025 con cifras sobresalientes, como los más de 17 millones de turistas, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto al año anterior y un crecimiento del 10 por ciento en derrama económica. Lo atribuye a la realización de 350 actividades organizadas por el gobierno del estado, entre eventos turísticos, culturales y deportivos. Así, Puebla se convierte en un punto de conexión que permite acercarse a migrantes en Nueva York, Los Ángeles u Houston.

+++

Ignacio Mier Velazco aseguró que el compromiso de este órgano de gobierno del Senado de la República es trabajar con máxima transparencia y evitar de manera total la opacidad en el uso de los recursos del pueblo de México.

Si con algo estamos comprometidos es con la transparencia, por lo que estamos trabajando precisamente con la Unidad de Transparencia y la Contraloría de esta Cámara, para revisar lo relativo a las auditorías, tanto las que realiza la Auditoría Superior de la Federación como las que se llevan a cabo permanentemente de manera interna —explicó en conferencia de prensa.

Ignacio Mier precisó que el objetivo es facilitar el ejercicio parlamentario de las y los legisladores, así como de trabajadores y visitantes de las instalaciones; no obstante, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política coincidieron en el cierre definitivo del espacio utilizado para cuidado personal, para certeza de todas y todos —agregó.

Respecto de la instalación de diferentes Comisiones Bicamerales, puntualizó que algunas derivan de mandato constitucional, como la relativa a la seguridad nacional o la del Canal del Congreso; en total son seis, por lo que posteriormente se instalarán, pero primero se deben tener los acuerdos con la Cámara de Diputados.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx