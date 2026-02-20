“Es buen momento para hacer cine en México”: Ezban

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo incentivo fiscal para atraer producciones cinematográficas nacionales e internacionales a México, con el objetivo de fortalecer la industria nacional, generar empleos y posicionar a nuestro país como un lugar ideal para trabajar en producciones cinematográficas.

El estímulo permitirá a las productoras recuperar hasta 30 por ciento del gasto realizado en territorio nacional, siempre y cuando se asocien con productores mexicanos.

Con esto se puede lograr una mayor derrama económica, beneficiar a técnicos, creativos y empresas locales, y competir con países como Canadá, Colombia y España, que han consolidado esquemas similares.

TE RECOMENDAMOS: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS Lo importante es nunca subirse a un ladrillo y marearse

Esta semana para La Razón platicamos con Isaac Ezban, director, escritor y productor de cine mexicano, además de maestro de cine en la Universidad Iberoamericana, para que nos explique lo que implica este nuevo incentivo para la industria cinematográfica en México.

Isaac Ezban en el estreno de la película Huesera, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Isaac Ezban (IE): Este nuevo incentivo es muy relevante porque México tiene, desde hace al menos dos décadas, una industria cinematográfica sólida que se fue construyendo a partir del 2006, cuando se creó el Eficine, el estímulo fiscal al cine. A partir de ese momento pasamos de producir alrededor de 10 películas al año a llegar, en algunos momentos, a producir hasta 250 películas anuales.

Eso generó una comunidad muy amplia de cineastas, técnicos y productores, y también permitió que México se consolidara como un país que exporta talento. Hoy tenemos directores mexicanos destacando tanto en el cine comercial como en el cine de festivales, y eso ha colocado al país en un lugar muy especial dentro del mapa cinematográfico mundial.

Bibiana Belsasso (BB): Cuando hablamos de cineastas mexicanos reconocidos internacionalmente, inevitablemente pensamos en Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, quienes hoy producen principalmente en el extranjero.

IE: Exactamente. Existe un debate sobre si sus películas pueden considerarse mexicanas o no, porque se financian y producen fuera del país. Es cierto que formalmente no lo son, pero el simple hecho de que ellos sean mexicanos coloca muy en alto el nombre de México. Hoy, decir que eres cineasta y mexicano se parece un poco a decir que eres futbolista y brasileño: hay una expectativa positiva.

Todo esto demuestra que hacía falta fortalecer los incentivos. Actualmente, el Eficine sigue siendo un fondo muy importante, de los más grandes del mundo, pero también es extremadamente competido. Cada año aplican entre 300 y 500 proyectos, se pre aprueban alrededor de 80 y, al final, sólo reciben dinero unos 35. Es decir, menos del 10 por ciento obtiene recursos.

BB: Además, en años recientes se eliminaron otros fondos importantes.

IE: Así es. Desaparecieron el Fidecine, enfocado al cine comercial, y el Foprocine, orientado al cine de autor. Eso dejó al Eficine y al Focine como los principales apoyos. Por eso este nuevo incentivo es una gran noticia.

Sin embargo, es importante aclarar que no está dirigido directamente a directores o cineastas independientes. Está pensado principalmente para productores y, sobre todo, para atraer producciones internacionales a México. Las empresas extranjeras que quieran filmar aquí podrán acceder al estímulo, pero deberán asociarse con un productor mexicano.

BB: Es decir, ¿el beneficio es más amplio para toda la cadena de la industria?

IE: Exacto. Beneficia a productores, casas productoras, técnicos, equipos de casting, maquillaje, iluminación, sonido, catering, postproducción. Los directores también nos veremos beneficiados, pero de manera indirecta, cuando una producción internacional necesite contratar talento local. Siempre que entra una nueva ola de recursos a la industria, suben todos los barcos.

BB: También hay un tema de promoción del país. Durante años se descuidó la idea de marca México, para posicionar nuestro México, y la realidad es que el cine es una herramienta poderosa para proyectar al país.

Un ejemplo muy claro fue la filmación de una película de James Bond en la Ciudad de México, que incluso dio origen al desfile de Día de Muertos.

IE: Totalmente. Ese desfile prácticamente se creó para la película. Casos como ése muestran el impacto que puede tener una producción grande. Además, estas películas generan empleo masivo. Muchísima gente que conozco trabajó en esa filmación. Con este incentivo, se podrían repetir ese tipo de experiencias.

Eso sí, el estímulo está pensado para producciones de más de 40 millones de pesos, por lo que no aplica para cine muy pequeño, pero aun así termina beneficiando a toda la industria.

BB: ¿De qué tamaño es la derrama económica de una producción de ese nivel?

IE: Es enorme. Hay contratación de actores, extras, dobles, equipos de producción, renta de equipo, locaciones, hoteles, transporte, postproducción, efectos visuales. Además, venimos de años complicados. Entre la pandemia, las huelgas en Hollywood y otros factores, se filmó poco. Muchos técnicos pasaron meses sin trabajo. Estos incentivos pueden ayudar a reactivar fuertemente la actividad.

BB: Otros países como Colombia, Canadá o España han tenido mucho éxito con esquemas similares.

IE: Exacto. En lugares como Islas Canarias, Colombia o Vancouver, gracias a los estímulos, filman producciones enormes. En México faltaba ese tipo de herramienta orientada a producciones internacionales. Ahora tendremos tanto apoyos para proyectos nacionales como incentivos para atraer grandes rodajes.

BB: Pero además del dinero, también se necesita mejorar la seguridad y las condiciones generales.

IE: Sin duda. Existe una percepción de inseguridad que hay que combatir con hechos. Mientras más confianza generemos, más producciones vendrán.

BB: ¿Cuándo entra en vigor este incentivo y cómo se aplicará?

IE: Tengo entendido que ya está vigente y que tendrá vigencia hasta 2030. Al inicio siempre hay un periodo de ajuste, de interpretación de reglas, pero después se acelera. Algo similar pasó cuando nació el Eficine en 2006.

BB: La Ibero menciona que existen retos para ejecutar este estímulo. ¿Cuáles serían?

IE: Principalmente, que son proyectos grandes, que requieren inversión privada previa y alianzas con productores consolidados. Además, no se puede combinar con otros estímulos como el Eficine. También habrá topes y un comité evaluador. Son filtros necesarios, pero sí representan desafíos.

BB: Aun así, es una buena noticia.

IE: Absolutamente. Es una gran noticia.

BB: ¿Cuáles son los beneficios concretos?

IE: Puedes recuperar hasta el 30 por ciento de lo que gastes en México. Eso es muy atractivo para cualquier producción.

BB: Cambiando de tema, ¿cuándo veremos una nueva película tuya?

IE: Tengo dos proyectos grandes en desarrollo. Uno es una adaptación de una novela de Stephen King para Estados Unidos, que ya fue anunciada por Deadline. El otro es una película mexicana que ya cuenta con Eficine y que espero filmar el próximo año. Además, siempre estoy escribiendo nuevos proyectos.

BB: Tú has estudiado y trabajado en México, Estados Unidos, Londres y Canadá. ¿Qué diferencias encuentras?

IE: La principal diferencia es el costo. En Estados Unidos y Canadá todo es mucho más caro, por lo que se filma en menos días. En México, el dinero rinde más y eso permite rodajes más largos. Nuestros crews son muy eficientes.

BB: ¿Cómo ves el futuro para la industria cinematográfica en México?

IE: Lo veo con optimismo. Es un buen momento para crear, desarrollar proyectos y hacer cine en México. Ojalá vengan años muy sólidos para la industria.