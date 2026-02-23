Localizan y abaten a El Mencho

Con la colaboración e información de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, según reportó la Secretaría de la Defensa Nacional, un operativo coordinado de Fuerzas Federales logró localizar y abatir en el municipio jalisciense de Tapalpa a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el buscado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien murió cuando era trasladado a la Ciudad de México junto con tres de sus sicarios heridos.

Esa acción de las fuerzas federales, que con esa información de un nuevo grupo liderado por militares estadounidenses en recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga permitió ubicar a Oseguera, lo que originó balaceras, bloqueos e incendio de vehículos en carreteras de una docena de entidades en donde ese grupo criminal tiene presencia y control, que fueron cerradas a la circulación, al igual que aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, cancelaran sus operaciones en medio de balaceras.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El golpe al CJNG

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que destaca labores de la FGR, Fuerzas Especiales del Ejército y SSPC y Centro Nacional de Inteligencia, en el operativo de localización y captura de El Mencho participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y la de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, cuyos elementos fueron atacados por integrantes del Cártel de Jalisco y repelieron la agresión en la que cuatro de éstos fueron abatidos, tres heridos de gravedad que murieron en el traslado, entre ellos el buscado líder del cártel.

También destacó la Defensa en ese reporte que para la localización de Oseguera y el operativo que se llevó a cabo, contó con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, en tanto el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch agradeció a Defensa y fuerzas militares su participación para estas acciones que permitieron dar con el líder del cártel de Jalisco, el mismo que siendo él secretario de Seguridad Ciudadana en la capital de la República, atentó en su contra y del que logró sobrevivir, a pesar de haber resultado herido.

Camino a su registro oficial como partido político, si el INE no le pone peros, la organización Somos México, derivada del Frente Cívico Nacional y la Marea Rosa, apareció el fin de semana en un concurrido evento variopinto que presidió el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y la expetista Cecilia Soto, secretaria general.

A menos de que hoy, dirigentes y coordinadores del PVEM y PT cambiaran a última hora su rechazo a la reforma electoral que la Presidenta Sheinbaum enviará mañana a la Cámara de Diputados, esa iniciativa sólo contará con el apoyo de Morena, lo que resultará a ésta imposible de aprobarla por requerir mayoría constitucional.