Disputa por el mando en CJNG

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más allá de reportes, informes, número de muertos de civiles o militares, bloqueos carreteros e incendio de vehículos o festejar el exitoso operativo dominical para ubicar y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, tendrán que estar atentos a reacciones de violencia como las registradas en más de una docena de entidades de la República el domingo, por la disputa en la que se enfrascarán quienes busquen sucederlo al frente de esa poderosa organización criminal.

En ese reacomodo de fuerzas estarán varios de los principales lugartenientes del extinto, que a toda costa buscarán mantener internamente el poder del considerado el cártel más importante del mundo por sus ramificaciones, no estará exenta de enfrentamientos internos que podrían alcanzar a comunidades y municipios que controlan, como quedó demostrado a lo largo del domingo, en una docena de entidades, que tendrá que ser tarea gubernamental permanente para frenarlos y recobrar la paz y tranquilidad que tanto reclama la República.

ESTO Y DE AQUELLO…

A través de necropsias y análisis genéticos realizados por la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de República logró identificar la identidad de Oseguera e inició diligencias para también hacerlo en el caso de los tres hombres que, junto con El Mencho, fueron trasladados el domingo a la Ciudad de México, según informe oficial dado a conocer ayer.

Entre los nombres mencionados para el mando en el cártel jalisciense figuran el hijastro de Oseguera Cervantes, Juan Carlos Valencia, El 03; Audías Flores Silva, El Jardinero; Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, y Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, todos con el control en distintas zonas y operaciones marítimas.

Fueron 25 elementos de la Guardia Nacional los que murieron en el operativo para capturar y abatir al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al repeler agresión de sicarios, además de uno de sus custodios y un elemento de la Fiscalía de ese estado, reportó el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Un arsenal con todo tipo de armas fue hallado en el refugio del extinto líder en el municipio de Tapalpa, Jalisco: desde fusiles lanzagranadas y lanzacohetes, un Barret, granadas de mortero, armas cortas y cartuchos útiles, y hasta dos integrantes de esa organización criminal que fueron detenidos.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos que aportaron la ubicación de Oseguera Cervantes lo tenían registrado con el nombre de Rubén, no Nemesio, en su ficha de captura en 1986.

De no haber cambio, en San Lázaro esperan hoy la iniciativa presidencial de reforma electoral.