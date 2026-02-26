Reacción opositora a la electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tan polémica como lo fue antes de que se conociera y rechazada en términos generales tanto por los mismos partidos aliados de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, como de oposición, PAN, Movimiento Ciudadano, PRI y consejeros electorales, fue recibida la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que en la mañanera dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y que el lunes se enviará a la Cámara de Diputados.

Como se anticipó, se eliminan los plurinominales que conformarán la próxima Cámara de Diputados con los mismos 500 actuales, pero todos electos en votación directa, incluidos los 200 que eran asignados por las dirigencias de los partidos, y en el Senado de la República, de 128 quedarían 96: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría; se reduce el costo de las elecciones en un 25 por ciento del actual, así como los de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y Tribunales Electorales y se eliminará el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, que será por cómputo directo.

En el caso de los 200 diputados que deberán ser electos, mantendrán la misma fórmula de representación proporcional, 97 candidatos que no resulten ganadores, pero obtengan los mejores resultados, 95 por votación directa por circunscripción y 8 elegidos en el extranjero, llegarían a San Lázaro, aunque la Presidenta dijo que ella siempre estuvo en contra de las listas pluris, que dos veces se negó a ser diputada o senadora por esa vía.

Líderes y coordinadores parlamentarios de partidos aliados de Morena que han estado en contra de la desaparición de listas plurinominales y recorte presupuestal, reiteraron que votarán en contra de la iniciativa, y Arturo Castillo y Jaime Rivera, consejeros del INE, advirtieron que convertir las 300 Juntas Distritales en órganos temporales sería regresión para la operatividad del organismo y dejar en riesgo la credibilidad democrática.

Luis Armando Melgar, senador del Verde, aseguró que su partido en la Cámara alta tiene los votos suficientes —la mitad de los 14 que tiene— para impedir que prospere la reforma, aunque el coordinador de la bancada, Manuel Velasco, sostuvo que “la propuesta es adecuada y en términos generales la vemos bien”.

Los que mantienen su desacuerdo son los dirigentes del PT, que encabeza Alberto Anaya, al igual que el coordinador de sus diputados, Reginaldo Sandoval, aun cuando ambos, al igual que sus colegas del Verde, tendrán hasta el domingo para reflexionar si mantienen su actitud o acaban por sumarse a la propuesta.

Facultar al INE a bajar las fake news de las redes sociales durante las campañas, como se propone, resultará difícil porque ¿quién las podrá calificar de tales?