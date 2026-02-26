Riu, hoteleros y la crisis en Jalisco

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hoy se espera una reunión entre empresarios del sector turístico de Jalisco y Nayarit con los secretarios de Turismo de ambas entidades, la experimentada Michelle Fridman Hirsch y Juan Enrique Suárez del Real Tostado, respectivamente, para examinar los protocolos de seguridad para visitantes y empleados que se aplicaron entre el domingo y ayer miércoles, así como evaluar los impactos en el corto y mediano plazo en las reservaciones a los destinos de ciudad, pueblos mágicos y de playa… y evaluar los alcances que la caída de Nemesio Oseguera tendrá hacia el Mundial 2026 en México y particularmente en Jalisco, situaciones que también revisa la cadena española RIU que encabeza Luis Riu Guel.

Si bien no es nuevo un entorno difícil en amplios espacios de México, a partir del domingo las condiciones se han tornado volátiles con la muerte de El Mencho y las formas posibles en que se reintegre o desintegren los mandos regionales y central del Cártel Jalisco Nueva Generación (y la competencia de otros grupos narcoterroristas rivales). El sector hotelero en Jalisco, encabezado por Mark Christianson Figueroa y Jesús Carmona Jiménez en Nayarit-Bahía de Banderas, sabe que no debe bajar la guardia… y menos cuando esperaban aumentos de tarifas de hasta 150% por el torneo futbolero y ahora se ven obligados a “tirar precios” por la caída de ocupación por el temor a la violencia.

El día domingo, cuando cundió la noticia de la muerte del capo, la instrucción de la directiva de RIU en México y atendiendo los protocolos preexistentes en una firma global, emitieron los protocolos de seguridad para el resguardo de huéspedes y trabajadores: se impidió la entrada y salida de cualquier persona al tiempo que se activaron las alertas para seguridad públicas. Se implementó el cero costo de ampliación de estadía de domingo a miércoles, así como se habilitaron espacios de alojamiento para empleados a fin de evitar se expusieran a la violencia de los narcobloqueos; el traslado en taxis al aeropuerto —una vez pasada la situación inmediata— se ofreció a los huéspedes cuyos vuelos se hubiesen restablecido; las personas que optaron por prolongar su estadía, la tarifa se les redujo 50%. No hubo, obviamente, penalización por reservas canceladas.

La atención de la cadena a sus clientes es un modelo a replicar en situaciones de riesgo extremo, ya sea en México como en cualquier otra latitud: acciones organizadas en base al sentido común y a la solidaridad.

Lo que viene para el sector turístico es gestionar los próximos meses de “pax narca” tras quedar El Mencho fuera del cuadro de control central; proveerse de información clave para advertir riesgos inminentes y establecer entornos seguros.

Por supuesto, lo más importante será que México vuelva a ser un país seguro.

Totalplay, flujo histórico. Y en materia de telecomunicaciones, una de las empresas líderes en transmisión de datos, video y voz, la nota la ofrece Totalplay, que dirige Eduardo Kuri, con una expansión neta de flujo de efectivo digna de observación: el flujo de efectivo referenciado como EBITDA (el “Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones o Resultado Bruto de Explotación”) alcanzó un máximo histórico de 2,955 millones en el año, reflejando mayores ingresos en sincronía con mecanismos de control efectivos de costos, que al reducir los gastos operáticos permitió que el CapEx (inversión en activos fijos) representara sólo 23% de los ingresos anuales en el contexto de utilización más intensiva de la red de fibra óptica.

Ello llevó a que las pérdidas netas bajaran de 1,516 millones de pesos al cuarto trimestre 2025 a una pérdida de 767 millones en igual periodo de 2026. Las inversiones en infraestructura crítica y en innovación son las que permiten crecer a un país…, pero sí se les ataja con impuestos indebidos, lo único que crece es una despilfarrada bolsa gubernamental.

Las 40 horas, controversias y resultados. Aprobada la reforma laboral para reducir a 40 horas el trabajo semanal en el sector formal de la economía (al sector informal le va y le viene lo que festine el secretario del Trabajo, Marath Bolaños), las opiniones y expectativas son divergentes entre el sector de pequeñas y medianas empresas y de líderes sindicales.

Por un lado, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que encabeza Lourdes Medina, alerta sobre los impactos que para los empleadores tendrá una reforma en la que fueron ignoradas sus propuestas: “el sector industrial reconoce la importancia de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, advertimos que la reforma —tal como ha sido aprobada— carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país”.

Además, la agrupación por excelencia de las PyMes apunta que el “proceso legislativo ha derivado en un cambio que obligará a una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, generando presiones adicionales sobre la competitividad nacional, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor”.

En suma, que las empresas formales, las que pagan impuestos y prestaciones sociales, están en vías de agotamiento.

En tanto que el líder de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), Pedro Haces, considera que la reforma representa un paso adicional en la justicia social y de trabajo digno, con mejores condiciones de descanso y convivencia familiar de los trabajadores.

El tiempo —no tardará mucho— dirá quien tiene razón.