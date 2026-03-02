El Estado iraní puesto a prueba por Trump

La historia universal está llena de Estados que fueron puestos a prueba por una presión externa y reprobaron desapareciendo. Otros resistieron y salieron transformados. No depende sólo de su poder militar, sino de la capacidad de su sistema político. Hoy, Irán enfrenta ese examen. Y quien aplica la prueba es un Donald Trump que ejerce el poder sin contrapesos reales.

El ataque conjunto de Washington e Israel que terminó con la vida del líder supremo Alí Jamenei no fue únicamente una acción militar. Fue una señal política para medir si el régimen iraní puede sostenerse cuando se le golpea en la cúspide y en el aparato que controla a su propia sociedad. Trump ha construido su narrativa sobre la eficacia inmediata porque ha encontrado que ahora no necesita lanzar una invasión como en Vietnam, la tecnología actual le permitió ver la captura de Maduro en tiempo real desde su casa y la única restricción es el poder real del Estado al que amenaza.

Irán no es un régimen improvisado. Desde 1979 diseñó una teocracia cerrada: un líder supremo con autoridad religiosa y política, una Asamblea de Expertos religiosos, sin representatividad real, que elige sucesor dentro de un círculo controlado y un Consejo de Guardianes que filtra candidatos y leyes. Tras la muerte de Jamenei, el sistema activó en horas un triunvirato temporal para evitar cualquier vacío. El régimen tratará de sobrevivir.

El núcleo del régimen, sin embargo, no es sólo clerical. Es la Guardia Revolucionaria: un cuerpo paralelo al ejército que combina funciones militares, de inteligencia y control económico, siendo incluso dueña de varias empresas nacionales y alrededor de 20 por ciento de la economía. Durante años, esa estructura permitió contener protestas masivas con represión en lugar de negociación. El sistema sobrevivió porque logró mantener alineado su aparato coercitivo. Pero ese mismo diseño generó una fragilidad. Cuando el Estado eliminó la pluralidad y concentró todo el poder en un círculo estrecho, redujo su capacidad de adaptación. Han asesinado a miles de manifestantes porque su sistema político nunca tuvo necesidad de procesar la pluralidad.

Análisis recientes de organizaciones como el Instituto de Estudios de Guerra (ISW) han señalado que los ataques no se han enfocado sólo en instalaciones militares tradicionales, sino que alcanzaron estructuras vinculadas con la seguridad interna y la represión de las protestas. La apuesta es clara, mandar un mensaje para debilitar la capacidad de represión y animar a la sociedad a agitarse, porque no hay una oposición clara. Las escenas posteriores a la muerte del líder, como celebraciones en algunas calles, duelo en otras, incertidumbre en fuerzas de seguridad, revelaron esa grieta.

Trump está apretando justamente por ahí. No sólo estará a prueba si Irán puede responder militarmente, sino si su arquitectura política resiste cuando se le retira una pieza central. Putin creyó que Kiev caería en días con una “operación militar especial”, pero la resistencia ucraniana mostró que el poder externo encuentra límites cuando el Estado agredido mantiene cohesión interna. En otros casos, la presión externa ha precipitado colapsos porque el edificio ya estaba fisurado.

Con una Casa Blanca decidida a empujar hasta donde le sea posible, los Estados están enfrentando una verdad incómoda: la soberanía no es retórica, es capacidad real de control y legitimidad interna. Cuando el poder se vuelve monolito o cuando se toleran poderes paralelos que erosionan la autoridad formal, se abren grietas que pueden ser explotadas desde afuera.