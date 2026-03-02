SCJN allana salida de Telefónica de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado firme la cancelación del crédito fiscal por 4 mil 442 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria había determinado desde 2019 a Pegaso PCS, filial mexicana de Telefónica que opera bajo la marca Movistar, al desechar el recurso de revisión promovido por la Secretaría de Hacienda, por falta de legitimación. Con ello, quedó sin efecto definitivo el adeudo por concepto del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2015, derivado de una fusión realizada en 2014, y se cerró uno de los litigios fiscales más relevantes que enfrentaba la empresa en el país.

La resolución representa un beneficio estratégico para la española Telefónica, que desde hace varios años mantiene la intención de abandonar el mercado mexicano como parte de su proceso global de desinversión en América Latina para concentrarse en Europa. Al eliminarse esta contingencia fiscal multimillonaria, mejora de forma relevante la valuación potencial del negocio en México y se brinda mayor certidumbre jurídica a eventuales compradores, facilitando una negociación en mejores condiciones, y acelerando los tiempos de una eventual transacción. Éste era un aspecto que no le gustaba a sus compradores porque simplemente no querían asumir ese costo al quedarse con sus operaciones en nuestro país.

En el mercado han sido mencionados diversos interesados. Entre ellos figura Beyond ONE, grupo propietario de Virgin Mobile en México, que ha sostenido acercamientos para fortalecer su posición en el país. También se ha señalado la posibilidad de que América Móvil, controlada por Carlos Slim, evalúe activos estratégicos, así como el interés de grupos como AT&T México, en determinados segmentos, además de fondos internacionales de infraestructura y capital privado especializados en telecomunicaciones que buscan consolidar operaciones en mercados con alta penetración móvil. Incluso no se descarta que operadores regionales o consorcios financieros estructuren ofertas conjuntas si el proceso avanza a una fase formal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Otro caso grave de atropellamiento

Telefónica queda con un camino jurídicamente despejado para concretar su salida de México y vender sus activos, en un contexto de reconfiguración del sector y de mayor concentración en los mercados prioritarios para el grupo español.

Solidez Televisa. Grupo Televisa anunció que en 2026 acelerará su inversión en infraestructura de fibra óptica y analizará una posible adquisición relevante en el sector de telecomunicaciones en México, en una decisión que refuerza su ambición de consolidar liderazgo en conectividad; la compañía prevé que su gasto de capital represente alrededor de 25 por ciento de sus ingresos, destinado principalmente a sumar seis millones de hogares adicionales a su red de fibra hasta el hogar (FTTH) y cerrar el año con 75 por ciento de su cobertura bajo esta tecnología, frente a los nueve millones de hogares conectados al cierre de 2025, equivalentes a 45 por ciento de su cobertura total, tras haber invertido 12 mil 200 mdp el año previo; en el cuarto trimestre de 2025 registró ingresos por 14 mil 548 mdp con adiciones netas de 128.1 mil unidades generadoras de ingresos, impulsadas por 95.3 mil nuevos suscriptores móviles, 39.4 mil en voz y 27.7 mil en banda ancha, mientras que el EBITDA alcanzó 5,200 mdp, mostrando solidez operativa; además, la integración de sus negocios de Cable y Sky en un solo segmento reportable y la suspensión temporal del dividendo en 2026 reflejan un enfoque estratégico orientado a fortalecer balance, ganar escala y posicionarse con mayor músculo financiero. Y a todo esto hay que agregar a Vix, que este año trae el Mundial de Futbol FIFA 2026.

Voz en off. Traxión reafirmó la solidez de su modelo al cumplir su guía anual privilegiando la generación de flujo y fortaleciendo su balance, mientras integraba una de las adquisiciones más relevantes de su historia. Bajo la conducción de Aby Lijtszain, la compañía combinó crecimiento con disciplina financiera y consolidó un giro estratégico hacia un negocio más eficiente y resiliente. La integración de Solistica marcó un punto de inflexión: la división de logística y tecnología ya representa 58.4% de los ingresos trimestrales, reforzando el modelo asset-light y reduciendo la dependencia de activos intensivos. Tras la adquisición, el apalancamiento cerró en 2.23 veces deuda neta sobre EBITDA, en niveles similares a los previos a la compra. Para 2026, la empresa proyecta un crecimiento cercano al 10% y mantendrá disciplina en el CapEx, estimado en alrededor de 2,400 millones de pesos, apostando por crecimiento con balance sólido y visión de largo plazo…