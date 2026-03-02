Siguen cuestionando la reforma electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de advertencias no solamente de exdirigentes de partidos políticos de oposición, sino del expresidente del INE y de expertos que coinciden en advertir los riesgos de inestabilidad social y aun con el rechazo de partidos aliados a Morena, de no haber cambio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy su polémico proyecto de reforma electoral a la Cámara de Diputados.

Ante críticas y señalamientos que esa iniciativa ha motivado, por los riesgos internos y externos que también advierten distintos sectores de la sociedad, ella advirtió la semana pasada que “quien quiera la podrá votar a favor o en contra, y si no es aprobada, el pueblo se enterará quiénes son los que quieren que sigan las listas de pluris y elevados presupuestos”, en alusión a la actitud que mantienen los propios aliados de su movimiento-partido, los dirigentes del PT y PVEM.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En una alerta a que la reforma electoral que propone la Presidenta Sheinbaum no acentúe en el Congreso de la Unión una sobrerrepresentación de un partido, como ocurrió en 2024, coincidieron el excandidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa y quien fuera líder de ese partido y hoy senador independiente, Manlio Fabio Beltrones, al igual que Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN, así como Lorenzo Córdova, expresidente del INE y Jorge Alcocer, un reconocido especialista en materia electoral.

Coinciden en que los mexicanos quieren mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla, porque es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral y mantener la profesionalización del personal del INE y los OPLES, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, y no regresarla a 1988.

En cambio, avalaron la propuesta de reducir a 96 las senadurías, tres por cada estado, pero con una elección proporcional a los votos que obtenga cada partido porque, actualmente, el que gana un estado se queda automáticamente con dos senadurías y una más de 32, con el método de asignación de proporcionalidad directa, lo que ya no sería así.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que van por los capos que se mencionan para suceder a El Mencho, luego de la visita de Sara Carter, directora de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, a la Presidenta Sheinbaum, y de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, advirtiera que “juntos vamos contra la red del narcotráfico”.

El bombardeo EU-Israel a Irán, que pone en riesgo la paz mundial, retrasó el “ocupamiento amistoso” de Cuba, anunciado por el presidente Trump.

¿Cómo está eso de que “el pueblo ordenó la reforma electoral”?