Tres de tres

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Es su segundo mandato, lleva poco más de un año que regresó al poder y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue cumpliendo con todas sus amenazas.

El hombre que lleva las riendas del país más poderoso del mundo está dejando claro que va con todo y por todos, y así lo demuestran las acciones que ha emprendido su Gobierno en los primeros meses del año.

Vaya que arrancó movido 2026 y pareciese que el temblor que se registró en nuestro país apenas el segundo día del año, era sólo un presagio de los acontecimientos que vendrían después y que ni el mismísimo Michel de Nostradamus hubiera podido predecir.

Si bien es cierto que muchos de estos objetivos ya los había cantado, llevarlos a la práctica es otra cosa y estamos siendo testigos de la historia.

Como decía un experto en temas de seguridad que escuché la semana pasada: “Cuando el Tío Sam te quiere, no hay piedra que te alcance a tapar o debajo de la cual te puedas esconder”.

Aquí un recuento breve de los primeros tres dardos lanzados por el presidente gringo, que han dado en el blanco.

Uno: El 3 de enero, despertábamos con una noticia que iba directo a las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Un comando especial de las fuerzas armadas de Estados Unidos, había entrado a Caracas, Venezuela, para llevarse al dictador Nicolás Maduro y juzgarlo en tribunales norteamericanos.

Lo demás todos lo vimos, fue trasladado a una corte en Nueva York donde enfrenta diferentes cargos y está a la espera de juicio.

Mientras tanto, Venezuela tuvo que cuadrarse con EU —para que no se desatara más caos— y sus autoridades judiciales han tenido que ponerse de acuerdo con Trump para la toma de decisiones. Incluso la líder opositora venezolana, María Corina Machado, le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, como agradecimiento por su ayuda a la liberación del pueblo venezolano, esto a pesar de que el mandatario no la ha contemplado como parte de la transición.

Dos: La semana pasada, específicamente el 22 de febrero y con ayuda de inteligencia militar estadounidense proporcionada por el Departamento de Defensa (de Guerra) el Ejército Mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, abatió al narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Desde el inicio de la administración Trumpista, se supo que el líder del CJNG, era un objetivo prioritario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El operativo realizado en el municipio de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco, cobró la vida de más de 50 personas, entre ellas 25 elementos de las fuerzas federales y más de 30 integrantes del crimen organizado, incluidos 8 jefes de plaza del líder criminal.

Tres. Por si algo faltara, apenas este fin de semana, también fue noticia mundial que el ejército de Estados Unidos inició acciones militares atacando a Irán y matando a su líder supremo desde 1989, Alí Jamenei. Confirmando nuevamente el poderío norteamericano.

Incluso, el propio presidente Donald Trump confirmó la noticia a través de su cuenta de Truth Social, en donde acompañado de un largo texto escribió:

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no sólo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”.

Lo anterior, sin duda, nos debe llevar a una profunda reflexión y me recuerda una de las frases más famosas de la abuela Dondinéa: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!