Expediente Irán: ángulo de riesgo regional

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A cinco días de iniciado el conflicto, sería un error analítico leer la crisis como un duelo bilateral. Hoy debemos preguntarnos no sólo qué harán Israel, Estados Unidos o Irán, sino cuántos anillos de arrastre tiene ya la guerra. Señalo los activos al momento.

En cuanto a los proxys activados por Irán, Hezbollah abrió —una vez más— el frente libanés; Teherán extendió sus represalias hacia el Golfo y alcanzó a países como Qatar y Arabia Saudita, además de intereses estadounidenses fuera de Israel.

Europa, por su parte, dejó de ser un coro diplomático y se incorporó como periferia operativa: Reino Unido, Francia y Grecia reforzaron la defensa de Chipre; Alemania endureció su posición política y Portugal entró en la ecuación logística a través de Lajes.

En el aire continúa la campaña de degradación. Washington ha señalado que su prioridad son los nodos de mando y control del IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica); Israel, por su parte, reporta oleadas sostenidas, incluida una operación a gran escala de más de 60 salidas, concentradas en lanzadores, defensas y la matriz balística iraní.

En el mar, en cambio, la señal es de parálisis táctica y de riesgo acumulativo. El AIS (Automatic Identification System) muestra al menos 150 buques —incluidos cargueros de crudo y de gas natural licuado— fondeados o prácticamente inmóviles alrededor de Ormuz; las aseguradoras empiezan a cancelar coberturas de guerra o a excluir trayectos, mientras las primas ya han subido alrededor de 1 por ciento del valor del buque.

En lo nuclear y en el plano diplomático, por ahora, las señales son de contención relativa, pero no de estabilización. La IAEA (International Atomic Energy Agency) informa que no ha detectado elevación radiológica por encima de niveles de fondo en los países vecinos y mantiene activada su red de monitoreo, lo que contiene —al menos de momento— el escenario más temido.

Al mismo tiempo, en el Consejo de Seguridad, el Secretario General ha invocado la Carta, condenado los ataques y pedido el retorno a la negociación. La declaración fija un límite político y normativo; pero también exhibe la fragilidad institucional de la ONU: la guerra se expande en lo aéreo y lo marítimo, mientras la contención internacional, por ahora, suena más a discurso de Miss Universo abogando por la paz mundial.

Medido con criterios estrictos, el conflicto armado involucra a 13 países; si se incorpora la capa europea de despliegue y logística, suman 18. La guerra ha cruzado 10 fronteras soberanas —o 12 corredores de fuego, en lenguaje militar— y, además de Ormuz, el conflicto pone en juego al menos cuatro puertos estratégicos: Jebel Ali, Fujairah, Yanbu y Bandar Abbas; cinco, si se considera a Ras Tanura como terminal energética crítica. Esto indica que el conflicto dejó de ser bilateral, pero aún no se consolida como guerra regional.

Señales vs. ruido. En el frente paralelo de la guerra —la propaganda y la desinformación— lo más grave fueron las narrativas que acusaban a Israel de negar el acceso a refugios antiaéreos a ciudadanos musulmanes: no sólo era una falsedad sin pruebas verificables, sino que funcionó como un eslabón más —tangible y moralmente inaceptable— en una campaña deliberada de desprestigio y demonización, diseñada para corroer la legitimidad internacional del Estado de Israel.