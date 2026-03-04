IED en 2025 (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Como vimos en el anterior Pesos y Contrapesos, en 2025, en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), que se divide en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, y considerando la inversión de capital extranjero en México, tuvimos tres resultados positivos y uno negativo. Positivos: IED total, que creció 7.74%; nuevas inversiones, que crecieron 79.49%; cuentas entre compañías, que crecieron 14.25%. Negativo: reinversión de utilidades, que decrecieron 3.70%.

Sobresale el crecimiento de las nuevas inversiones, 79.49%, las que mejor reflejan la confianza, de los empresarios extranjeros, en México. ¿Cómo se comportaron trimestralmente?

Primer trimestre de 2025, 2 mil 323 millones de dólares, 73.88% más que en el anterior. Segundo, 1 mil 484 millones, 36.12% menos que en el primero. Tercero, 3 mil 433 millones, 131.33% más que en el segundo. Cuarto, 138 millones, 95.98% menos que el tercero trimestre.

En 2025 las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México representaron el 18.05% de la IED total de capital extranjero en México. ¿Mucho o poco? Comparemos.

Durante el sexenio de Fox, las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México fueron el 50.00% de la IED total. A lo largo del de Calderón, el 37.08%. Durante el de Peña Nieto, el 36.24%. A lo largo del de López Obrador, el 29.14%. Durante el primer año de Sheinbaum, el 18.05%.

Veamos lo que pasó, con las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México, como porcentaje de la IED total, durante los siete primeros años de la 4T: 2019, el 38.96%; 2020, el 22.04%; 2021, el 43.72%; 2022, el 48.15%; 2023, el 13.35%; 2024, el 8.59%; 2025, el 18.05%.

Analicemos lo sucedido, en 2025, con las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México (cifra que pongo primero), y con las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero (cifra que pongo después). Primer trimestre: 2 mil 323 millones de dólares y 886 millones, el 38.14% de la primera cifra. Segundo: 1 mil 484 millones y 2 mil 352 millones, el 158.49%. Tercero: 3 mil 433 millones y 502 millones, el 14.62%. Cuarto: 138 millones y 1 mil 155 millones, el 836.96%. En el 2025 las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero pasaron del 38.14% de las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México al 836.96%.

Veamos como crecieron las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México (cifra que pongo primero), y las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero (cifra que pongo después), en 2025. Primer trimestre: más 73.88% y menos 19.96%. Segundo: menos 36.12% y más 165.46%. Tercero: más 131.33% y menos 78.66%. Cuarto: menos 95.98% y más 130.08%.

En 2025, las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México crecieron 79.49%. Las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero aumentaron 148.05%, 68.56 puntos porcentuales más, el 86.25%.

En el cuarto trimestre de 2025 las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero fueron 736.96% mayores que las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México, y crecieron 86.25% más.

Así vistas las cosas, mal resultado, para el cuarto trimestre de 2025, en materia de nuevas inversiones directas de capital extranjero en México.